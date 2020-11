¿Se salva alguno? Este es el 'uno a uno' de la Selección Colombia tras perder ante Uruguay

Daniel Molina Durango

La Selección Colombia cayó derrotada 3-0 este viernes frente a Uruguay en Barranquilla, luego de tener un partido para olvidar, tanto en el nivel colectivo como en el individual.

Al equipo de Queiroz no le salió nada, y eso se terminó viendo reflejado en el abultado marcador sufrido.

A continuación, le contamos cuál fue el rendimiento, uno a uno, de cada uno de los jugdores que pisaron la cancha del 'Metro':

David Ospina: No pudo hacer nada en los goles. Salvó a Colombia en un par de ocasiones en el primer tiempo.



Juan Guillermo Cuadrado: Le pesó la función de lateral derecho. Por ahí llegó Uruguay en el primer tiempo. No pudo generar peligro en ataque.



Yerry Mina: Fatal. Un error conceptual gravísimo propició el primer gol charrúa. Sobre el final se fue expulsado.



Jeison Murillo: Aunque parecía el más sobrio de la defensa, cometió el penal que derivó en el gol de Suárez.



Johan Mojica: No dejó de insistir por la banda izquierda, pero no pudo asociarse con sus compañeros.



Wílmar Barrios: Era uno de los mejores del equipo, pero fue sacrificado por Queiroz en el intento de darle la vuelta al partido.



Jefferson Lerma: Mal en la entrega y tardío en los cierres. La presión uruguaya le impidió jugar de cara al arco visitante. Se notó falto de ritmo.



Mateus Uribe: No pesó como llegador, donde usualmente se destaca. Sufrió al igual que Lerma con las pérdidas de sus compañeros y no apareció para respaldarlas.



James Rodríguez: Errático. No estuvo fino con los pases ni con los remates. De una pérdida suya, por el apuro de cobrar, llegó el segundo de los visitantes.



Luis Muriel: Nunca encajó en el juego. Jugó por ambas bandas y en ninguna hizo la diferencia.



Duván Zapata: Perdió la mayoría de los duelos con los centrales visitantes, en especial un imperial Godín. De su cabeza llegó la más clara para la Selección, pero se la atajó Campaña. Lució solo en su disputa con la defensa oriental.



Luis Díaz : Entró muy bien desde el banco y mediante sus incisivas búsquedas parecía estar cerca el empate. Tras el segundo gol le ganó el desespero, como al resto.



Edwin Cardona: Ingresó por Uribe a cumplir una labor que no siente: la de interior. En el tercer gol no pudo cerrar a Darwin Núñez, como le correspondía.



Alfredo Morelos: Estuvo cerca en un cabezazo, pero no pudo asociarse con sus compañeros. Se pisó con Zapata.