¡Se queda!: Mohamed Salah renovó contrato con el Liverpool

El delantero internacional egipcio Mohamed Salah firmó un nuevo contrato "de larga duración" con el Liverpool, anunció este viernes el club inglés, una noticia celebrada por el entrenador Jürgen Klopp, quien aseguró que "los mejores años de Mo están aún por llegar".



El egipcio de 30 años, que ha anotado 156 goles en 254 apariciones con los 'Reds', acababa de entrar en su último año de contrato, y las conversaciones sobre la eventual renovación se habían alargado durante meses debido al salario exigido por el astro egipcio.



Según los medios locales, su nuevo contrato se extendería hasta 2025 y le garantizaría unos emolumentos de 350.000 libras a la semana (más de 405.000 euros/sobre 423.000 dólares).



"Es un regalo para nuestros aficionados, para que disfruten de su fin de semana todavía más", comentó Jürgen Klopp en la página de internet del club.



"La mejor decisión"

"Es la mejor decisión para nosotros y para él. Forma parte de la historia del club ahora", prosiguió el entrenador alemán: "No tengo ninguna duda sobre el hecho de que los mejores años de Mo están aún por llegar, y no es poca cosa, porque ¡las cinco primeras temporadas fueron legendarias!".



"Me siento bien y entusiasmado para ganar trofeos con el club. Es un día feliz para todos", dijo Salah a la web del Liverpool.



"Ha llevado un poco de tiempo, creo, renovar, pero ahora todo esta hecho y solo tenemos que concentrarnos en lo que está por llegar", continuó.



Desde que llegó de la Roma en 2017, Salah se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Jurgen Klppp, ayudando a lograr éxitos en Inglaterra y Europa.



Anotó un gol en la victoria en la final de Champions League de 2019 contra el Tottenham y fue el máximo goleador del equipo en la temporada 2019/2020 en la que los 'Reds' por fin lograron su primer título de liga en treinta años.



La última temporada, Salah fue elegido mejor jugador del año por la asociación de jugadores y por la asociación de prensa, después de marcar 31 goles que finalmente no sirvieron al Liverpool en la lucha por un histórico póker de títulos.



El Liverpool conquistó las dos copas domésticas, pero acabó un punto por detrás del City en el campeonato y perdió la final de la Champions contra el Real Madrid (1-0).



Retener a Salah es un gran impulso a las posibilidades de éxito del Liverpool bajo las órdenes de Klopp, que también renovó hasta 2026.



Con la elástica del Liverpool, Salah, que perdió la Copa de África con Egipto en 2017 y 2021, conquistó la Champions en 2019 y se quedó a las puertas de dos nuevas 'Orejonas' en las finales perdidas en 2018 y 2022.