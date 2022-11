Se metió un grande: AC Milán se clasificó a los octavos de final de la Champions League

El AC Milan selló su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones gracias a su victoria 4-0 sobre el Salzburgo austríaco, este miércoles en San Siro, en la sexta y última jornada del grupo E, con un Olivier Giroud estelar al firmar dos tantos y dos asistencias.



La última vez que el Milan había llegado a la siguiente ronda de la Champions fue en la temporada 2013-2014.



Con 10 puntos, el campeón italiano quedó segundo de su llave, a tres puntos del líder Chelsea, que llegó ya clasificado a este miércoles y que terminó con 13 puntos tras ganar 2-1 al Dinamo de Zagreb (4º, 4 puntos).



El Salzburgo, tercero con 6 puntos, tendrá el consuelo de pasar a disputar desde febrero la Europa League.



Para llegar a octavos de final de la Champions, el Salzburgo, que empezó el día con un punto menos que el Milan, necesitaba la victoria en el coliseo lombardo, algo que no tuvo cerca en ningún momento.



Antes del primer cuarto de hora, el francés Olivier Giroud firmó el primer tanto, en el minuto 14, rematando de cabeza en un saque de esquina de Sandro Tonali.



Antes, en el 3, su compañero Theo Hernández había enviado al palo.



El dominio del Milan era claro y en el 26 se anuló un tanto a Giroud, especialmente activo en el ataque 'rossonero'.



En el inicio de la segunda mitad, el Milan amplió ya su ventaja, cuando Giroud tocó de cabeza y su compañero bosnio Rade Krunic (46), también con la cabeza, envió a la red de los visitantes.



Giroud firmó el tercero de su equipo en el 57, rematando en el área un centro del portugués Rafael Leao, que envió a su vez al larguero en el 66.



En el descuento final, el brasileño Junior Messias firmó el cuarto y definitivo (90+1), asistido por Giroud.



Esta clasificación a octavos tranquiliza los ánimos en el Milan, después de su derrota del domingo 2-1 en el terreno del Torino, que ha hecho bajar al equipo al tercer puesto de la Serie A, ahora a seis puntos del líder Nápoles.



Italia ha logrado colocar a tres de sus representantes en los octavos de final de la Liga de Campeones. Antes que el Milan lo habían conseguido el Nápoles y el Inter de Milán. No pudo haber pleno porque la Juventus no consiguió el billete.