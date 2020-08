Se desahogó James: "Quiero ir a donde pueda jugar, a donde pueda ser feliz"

Francisco Henao

James Rodríguez no se guardó nada y decidió de su difícil situación en el Real Madrid y de lo que quiere para su futuro.



El volante colombiano, en charla con el conferencista y motivador mexicano Daniel Habif, aseguró que quiere ir a un club y a una Liga donde pueda jugar y ser feliz.



"Yo también quisiera saber a donde me voy. Ahora hay muchas cosas, está acabando todo porque el coronavirus paró todo. Puede ser Italia, España, Inglaterra, es una duda que tengo y todavía no lo sé. Quiero ir a donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta querido por todo el mundo", dijo el colombiano.



Señaló que lo que vivió esta temporada en el Real Madrid, con pocos partidos, fue muy frustrante porque confiaba en sus condiciones para tener más minutos.



"Es frustrante porque sé que tengo las condiciones para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo y para mi es frustrante porque sé que yo puedo estar ahí. Si yo fuera malo, entendería, pero yo soy una persona que quiere ganar siempre y quiere jugar siempre por eso para mi es frustrante. Son gustos. Zidane tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable, yo no me voy a meter en todas esas cosas", expresó.



Por último James reconoció que tuvo la oportunidad de dejar el Real, pero el equipo no se lo permitió.



"Este año quería irme para otro club y el Real Madrid no me dejó salir y me tuve que quedar. Yo quería ir a un club donde pudiera jugar más porque sabía que no iba a tener muchas posibilidades esta temporada porque Zidane ya tenía sus jugadores y su base", explicó.