Scaloni técnico de Argentina se rinde en elogios ante Messi: “Lo de Leo es algo hermoso”

El entrenador de la selección argentina campeona del mundo en Catar-2022, Lionel Scaloni, dijo el martes que el astro Lionel Messi precisaba sentir la devoción de los hinchas cuando fue a cenar el lunes con su familia a un restorán de Buenos Aires.



"Lo de Leo (en un local del barrio de Palermo) es algo hermoso, se merece todo ese cariño. Todos los jugadores del plantel se lo merecen al salir a la calle. Todavía dura la alegría", dijo Scaloni en la primera conferencia de prensa después de la conquista del título mundial en Doha en diciembre.



El capitan abiceleste habia llegado el lunes a Argentina, para el partido amistoso del jueves ante Panamá, y cuando la gente lo vio cenar se formó una manifestación en la calle y le costó volver a la concentración en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza, al sur de la capital.



"Lo de Leo es fácil. Esta bien, está para seguir viniendo. Cuando me diga que no se sienta bien, veremos. Ahora está feliz de estar en la selección", sostuvo Scaloni.



Argentina festejará el jueves el título mundian en un amistoso contra un modestísimo combinado panameño, ante un estado Monumental colmado con 83.000 aficionados y millones que lo verán por televisión abierta.



Será una fiesta con recitales de música y un escenario en el césped para una simulación de la ceremonia al ganar la Copa del Mundo. Una segunda celebración se realizará el martes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero (noroeste), en otro amistoso contra Curazao, con aforo de 42.000 espectadores.



Scaloni confirmó que el plantel viajará el lunes a Paraguay para recibir un homenaje de la Conmebol.



La selección se entrenó en Ezeiza. A la cancha el jueves saltarán en forma alternada todos los jugadores que ganaron el Mundial, dijo Scaloni.



Nadie con puesto asegurado



Scaloni reveló en la primera charla en el país les dijo a los jugadores: "Esto sigue. Hay días de festejo, pero ahora nos va a costar más que nunca. Si antes nos querían ganar, ahora mucho más".



Consultado sobre las ausencias por lesión del delantero Alejandro Garnacho (Manchester United) y el volante Alejandro Gómez (Sevilla), dijo que "es una lástima, sobre todo por 'Papu' que estuvo en Catar", y señaló que tiene "muchas esperanzas" en que Garnacho, atacante nacido en España, "se pueda poner la camiseta argentina".



En cambio, sobre el delantero Mateo Retegui, quien aceptó unirse a la selección de Italia, dijo no ser "partidario de convencer a nadie" y que "no tiene sentido cortarle una trayectoria si le va a ir bien", tras revelar que no tenía pensado convocarlo a la Albiceleste.



Ante otra pregunta, manifestó que "no hay debate sobre cuál es el mejor equipo (albiceleste) de la historia. Lo son los tres campeones del mundo", en referencia al de Argentina-1978, México-1986 y Catar-2022.



Acerca del futuro, con amistosos de fechas FIFA y el clasificatorio sudamericano para el Mundial de EEUU, México y Canadá de 2026, que comienza en septiembre, dijo que "los jugadores campeones no corren para nada por ventaja, porque detrás hay chicos que vienen jugando con gran nivel" .



El tema que eludió, entre risas, fue cuál será el operativo para llevar al plantel al Monumental el jueves, ante otra posible muchedumbre que rodee al bus para saludar a los jugadores. El 20 de diciembre una multitud nunca vista de cinco millones de personas impidió que llegara el autobús con los campeones a la céntrica Plaza de Mayo para los festejos.