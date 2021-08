'San Salvador Vinicius': Real Madrid empató 2-2 contra Levante y deja ir el liderato de Liga

El Real Madrid no pudo pasar del empate en la cancha del Levante (3-3) este domingo, y se le escapó el liderato de LaLiga en un partido trepidante donde Vinicius Jr. salió del banco para salvar un punto con su doblete.



Arrancó muy bien el partido para el equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti, luego de adelantarse en el luminoso en el minuto 5 con gol del galés Gareth Bale, que no marcaba con el Real Madrid desde el 22 de enero del 2020, en partido de Copa del Rey ante el Unionistas CF (3-1).



El carrilero austriaco David Alaba picó la pelota para el desmarque del francés Karim Benzema, que pisó área partiendo del costado izquierdo y puso la pelota al punto de penal para que Bale cruzara su disparo para convertir el 1-0.



Los 'merengues' se marcharon al descanso con la ventaja mínima, pero segundos después de reanudarse el encuentro los locales pusieron las tablas.



El capitán José Luis Morales combinó con Gonzalo Melero para que éste filtrara un buen pase para Roger Martí (56), que superó a Thibaut Courtois con intriga, después de que el arquero belga tocara un disparo que terminó en gol.



Quería más el Levante y encontró premio minutos después, cuando Jorge De Frutos sirvió un centro pasado al segundo palo que José Campaña (56) convirtió en el 2-1 conectando una volea imposible de atajar para Courtois.



Después de esa diana entró el atacante brasileño Vinicius Jr. (59), que se convertiría en el gran protagonista del encuentro, dando comienzo a su show personal en el minuto 73, cuando aprovechó un gran pase de su compatriota Carlos Casemiro para poner el 2-2.



El Levante volvería a ponerse por delante una vez más, esta vez con gol de Rober Pier (79) tras falta ejecutada por el macedonio Enis Bardhi.



El conjunto 'merengue' reaccionó una vez más, de nuevo con Vinicius Jr. (85) como gran protagonista, recibiendo una pelota dentro del área, muy escorado a la izquierda, y picando el esférico para hacer un gran gol.



No pudo lograr el triunfo el Real Madrid en los instantes finales, pese a jugar con uno más por expulsión del arquero Aitor Fernández (87), que tocó la pelota con la mano fuera del área cuando Vinicius buscaba completar su gran partido que, además, lo coloca como máximo goleador de esta Liga con los mismos tres goles que el 'colchonero' argentino Ángel Correa.