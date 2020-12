Alejandro Cabra Hernandez

La Selección Colombia busca técnico. Tras la salida del portugués Carlos Queiroz del banquillo tricolor, los dirigentes de la Federación unen esfuerzos para dar con un entrenador ideal y que logre cumplir el reto de obtener el cupo al Mundial de Catar 2022.



Después de las goleadas encajadas ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1), el combinado nacional bajó a la séptima casilla de las clasificatorias, y en las próximas dos fechas, en marzo, se vendrán dos partidos durísimos frente a Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción.

Precisamente por eso, la FCF espera en un tiempo no muy largo anunciar el nombre del nuevo timonel nacional, que se espera, sea colombiano.



En la baraja de candidatos figuran algunas posibilidades, pero la que más fuerza tiene es la de Reinaldo Rueda, reconocido entrenador vallecaucano que hoy dirige a la Selección de Chile.



Pero el posible arribo de ‘Rei’ a Colombia no es sencillo, ya que hace apenas unas semanas fue ratificado por el equipo chileno para continuar hasta el 2022 a pesar de los recientes resultados negativos por las eliminatorias.



Bajo ese panorama, ¿qué es lo que debe suceder para que Rueda, que ya dirigió a Colombia camino a Alemania 2006, sea el reemplazo de Queiroz?

Definir su situación en Chile

De acuerdo con la prensa chilena y también colombiana, hay dos posibles escenarios para que se pueda dar el regreso de Reinaldo.



El primero, y menos probable, es que la Federación Chilena de Fútbol decida finalizar el contrato con el vallecaucano y pagarle una indemnización que, con variables, superaría los 4 millones de dólares.



Este escenario solo sería posible si Chile no logra recomponer su camino en la doble fecha de marzo.



“Después de la última jornada de eliminatorias hubo una reunión entre Rueda y Pablo Milad, el presidente de la Federación, y ratificaron su continuidad. Eso al menos hasta marzo. No es oficial, pero se entiende que si a Chile no le va bien, Reinaldo estaría dispuesto a facilitar su salida rebajando su indemnización, que en el fondo fue la razón principal para que no fuera despedido en noviembre”, aseguró Alejandro Cisternas, periodista del diario El Mercurio de ese país.



Sin embargo, por cuestiones de premura, a Colombia le quedaría imposible esperar hasta marzo para ver qué sucede con el entrenador.



El otro camino, que luce menos enredado, es que sea el mismo Reinaldo el que decida renunciar a Chile y firmar con su país. Pero en este caso, el vallecaucano tendría que renunciar a la millonaria indemnización que le corresponde por tener contrato vigente.



“Reinaldo Rueda es el favorito del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para ser el nuevo técnico de la selección. La decisión dependerá de él”, escribió en su cuenta de twitter el periodista del Vbar de Caracol, Diego Rueda.

Un ambiente tenso

Más allá del factor económico, Rueda podría querer finalizar su contrato con Chile por el tenso ambiente que hay alrededor de su trabajo, que viene siendo muy discutido no solo por la prensa, sino también por los hinchas australes.



El desencanto se dio, sobre todo, con el último juego por eliminatorias frente a Venezuela, donde Chile cayó por 2-1.



Según Pamela Serey, periodista del medio Soy Chile, en su país ven con buenos ojos la posibilidad de que Rueda se marche a Colombia.



“Rueda terminó muy cuestionado luego del inicio de las clasificatorias. Se consiguieron cuatro puntos de los doce posibles y la Roja perdió el invicto histórico ante Venezuela. Además, futbolísticamente el equipo se vio con pocas ideas. En Chile se valora cuando se pierde, pero se juega bien, y este no fue el caso”, explicó.



Para Serey, “esta sería una buena oportunidad para que nosotros traigamos a un nuevo entrenador porque tendría tiempo para trabajar antes de las fechas de marzo”.



Por su parte, Alejandro Cisternas, de El Mercurio, asegura que un “70 % de los chilenos” estaría de acuerdo con la salida del técnico colombiano.



Finalmente, Roberto Galves, reportero de La Tercera de ese país, sostuvo que el “amor idílico” entre Rueda y la Federación de Chile parece haber acabado.



“Reinaldo es el único entrenador en muchos años que ha querido hacer un recambio, pero los resultados no han sido buenos. Él no parece estar muy cómodo acá, y si siente que tiene que irse a Colombia, quizá su salida sea lo mejor”, analizó.



En conclusión, todo parece indicar que será el mismo Rueda el que tendrá que tomar una decisión trascendental en su carrera. En el pasado ya asumió las riendas de una Tricolor casi eliminada y se quedó por fuera del Mundial del 2006 por un punto. ¿Se arriesgará a volver en unas condiciones tan similares?