Ronald Koeman tras el adiós de Lionel Messi: "No hay que vivir en el pasado"

Antes de que el FC Barcelona juegue el domingo su primer partido oficial sin Lionel Messi contra la Real Sociedad, en su estreno en LaLiga, el entrenador Ronald Koeman aseguró este sábado que estaba "ilusionado con el equipo" y pidió evitar "vivir en el pasado".



La salida de Messi "es dolorosa para todos los culés, por lo que ha hecho Messi por este club, el tipo de jugador que es... Lo echamos de menos porque ha sido un jugador muy importante para la historia del Barça. Pero no hay que vivir en el pasado, las cosas cambian y estoy ilusionado con el equipo que tenemos", dijo Koeman este sábado en rueda de prensa.



"Cuando recuperemos a los jugadores lesionados, tendremos una plantilla fortísima para lograr cosas importantes. A partir de mañana (domingo) ya no hay excusas, habrá puntos que ganar. El equipo está preparado, hemos hecho una pretemporada de cinco semanas muy buena, donde no estaba Leo tampoco", valoró el entrenador neerlandés, que comienza su segunda temporada en el banquillo azulgrana.



Aunque registró los fichajes de Sergio Agüero y Memphis Depay, el Barça busca un atacante para cubrir las bajas por lesión en la parcela ofensiva (el propio 'Kun', Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Philippe Coutinho...), anunció Koeman.



La plantilla está un poco corta en "delanteros, por eso hemos hablado de poder fichar un atacante. Pero dependerá de si podemos fichar. Todo depende del tema 'fair play' financiero. Si es posible, puede ser que fichemos a uno arriba", desveló Koeman.



El Barça se benefició de un gesto por parte de cuatro pesos pesados del vestuario: Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto aceptaron bajarse el salario para ayudar al club a cuadrar el 'fair play' financiero establecido por LaLiga.



"Sabemos perfectamente la situación económica del club, necesita ayuda en todos los sentidos. Así que hay que destacar su actitud", elogió el holandés.