¡Rompió su silencio! Lo que dijo Yerry Mina de Lionel Messi por la arenga en los penales de Copa América

Francisco Henao

Yerry Mina había guardado silencio después de los hechos de Copa América y la definición en los penales entre Colombia y Argentina, en la que Lionel Messi lo arengó en tono molesto.



"Bailá ahora... bailá ahora", era el grito de Messi mirando a Mina esa noche del 6 de julio en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, instantes después de que Argentina ganara 3-2 en penales, con el cobro de Mina atajado por el arquero Emiliano Martínez.



El defensa rompió su silencio y habló del tema este lunes durante un evento de su Fundación en Guachené.



"Lo que sucedió en los penales son cosas del fútbol, creo que a nosotros nos faltó hablar un poquito porque el arquero de ellos nos había estudiado", dijo Mina.



Sobre lo que pasó con Messi, el defensa que compartió con el argentino en el Barcelona, recalcó que son cosas que se dan en la cancha, pero que siempre habrá respeto hacia sus rivales.



"Lo que pasó con Leo es algo que puede suceder en cualquier momento, es el fútbol; la vida da muchas vueltas, da revanchas, estoy tranquilo porque Leo es una gran persona, lo conocí en Barcelona y le agradezco por el apoyo que me brindó allá, siempre lo respetaré", expresó Mina.



Dijo que "A Messi lo admiro por lo que es, en ese momento los dos estábamos defendiendo nuestra Selección, si puedo dar la vida por mi Selección la voy a dar, pero ya lo que pasó quedó ahí, no pasa nada más".



Mina estuvo en un acto de ampliación de su Fundación en la que lo acompañó otro jugador de la Selección Colombia, Juan Guillermo Cuadrado.



La Fundación del jugador de la Selección Colombia tiene recreación para los niños con programas de danza folclórica, academia de música acústica, sistemas, baile moderno, pedagogía, banda marcial, además de tener cuatro categorías de fútbol entre infantil, femenino y masculino.



En total son 250 los niños beneficiados entre los 7 y 17 años.



“La mayor satisfacción ha sido construir las bases de un nuevo futuro para los niños de Guachené. Las instalaciones de la fundación no solo representan la oportunidad que ellos tienen de contar con espacios deportivos y de aprendizaje, sino de formarse en esos valores espirituales, familiares y profesionales. Nuestro sueño es poder beneficiar, a largo plazo a 1.400 niños y niñas no solo de Guachené, sino de otras regiones del país”, dijo Mina.