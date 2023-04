Robert Lewandowski aún guarda la esperanza: "Espero jugar con Messi la próxima temporada"

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski confió este martes en que Leo Messi pueda volver al Barcelona la próxima temporada, mostrando su deseo de jugar con el astro argentino, porque "necesitamos jugadores como él".



"He dicho que para mí, Messi siempre pertenecerá al Barcelona y si vuelve sería algo fantástico, no sólo para los aficionados sino también para los jugadores", afirmó Lewandowski durante la presentación de un libro con fines benéficos.



"Sabemos que su sitio está aquí, en Barcelona", añadió el delantero azulgrana, antes de insistir en que "no sé lo que pasará, no soy la persona para eso, pero espero que podamos jugar juntos la próxima temporada".



"Leo es de esos jugadores que puedan crear cosas de la nada y necesitamos ese tipo de jugadores", afirmó el goleador polaco, en un momento en que en las últimas semanas han vuelto a arreciar los comentarios sobre una eventual vuelta del astro argentino al club azulgrana.



El pasado miércoles, durante la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que perdió el Barça 4-0 ante el Real Madrid, los aficionados azulgranas corearon el nombre del argentino en el minuto 10 del encuentro, en recuerdo del número que llevó en el Barça.



La escena se repitió el lunes en el encuentro liguero contra el Girona (0-0).



El miércoles pasado, antes del encuentro contra el Real Madrid, el director de fútbol del Barça, Mateu Alemany, aseguró a la televisión pública española que Messi "es historia viva del Barcelona", pero recordó que "está en el PSG luchando por títulos y nosotros luchamos por los nuestros. En el futuro ya se verá lo que sucede".