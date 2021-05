River sumó cinco casos más de Covid-19 y no tendría cómo formar completo ante Santa Fe

Daniel Molina Durango

No paran los problemas para River Plate por culpa del masivo contagio de Covid-19 que tiene en serios problemas a Marcelo Gallardo para armar su escuadra de cara al duelo de mañana ante Santa Fe por la Copa Libertadores.



A los 15 casos confirmados en la previa del duelo ante Boca por la Copa de la Liga en Argentina, este se sumaron cinco positivos más tras los testeos realizados por la Conmebol.



Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Lucas Beltrán, Alex Vigo y el juvenil colombiano Flabián Londoño no podrán ser tenidos en cuenta.



A lo anterior se suma que River no tiene arquero para el duelo copero, ya que leo Díaz, de gran debut en La Bombonera, no está inscrito en el torneo continental.

River, como si fuera poco, tiene entre algodones al volante Enzo Pérez, por lo que no tendría ni siquiera once jugadores disponibles para enfrentar a los cardenales esta semana en un partido decisivo para avanzar a los octavos de final.

De momento, los únicos jugadores disponibles que tienen los 'millonrios' son: Jonathan Maidana, Héctor David Martínez, Angileri, Milton Casco, Carrascal, Fontana, Peña Biafore, Lecanda, Paradela y Julián Alvarez.