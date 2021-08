River no pudo con Gimnasia y sigue lejos del liderato en el torneo argentino

River Plate, recientemente eliminado de la Copa Libertadores, debió conformarse con un empate 1-1 de visita en La Plata ante Gimnasia y Esgrima este domingo por la séptima fecha del Torneo 2021 del fútbol argentino, que lidera Independiente.



Matías Suárez (3) abrió bien temprano la cuenta para River, pero poco le duró el festejo porque Luis Miguel 'Pulga' Rodríguez cuatro minutos más tarde señaló de cabeza la igualdad para el 'Lobo'.



River, que venía de perder ante Atlético Mineiro y quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, busca ahora enfocarse de lleno en el torneo local, en el que tiene la última chance para clasificarse a la Libertadores del año próximo, para lo cual debe terminar entre los primeros.



Sin embargo, y a pesar de contar con casi todos sus titulares, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo doblegar a un Gimnasia limitado pero voluntarioso, que le opuso resistencia tenaz y rescató un empate en su estadio.



"Nos vamos con bronca (enojo), venimos con un nivel que no está siendo de lo mejor, de lo que podemos dar, tenemos que levantar la cabeza para lograr el objetivo que nos queda. Somos realistas y somos los primeros en saber cuándo las cosas no están bien, tenemos que hacernos cargo y sacar esto adelante", remarcó Matías Suárez, el goleador de River.



De este modo, River suma 11 puntos y se ubica noveno en la tabla, a cuatro unidades del puntero Independiente (15), que a pesar de empatar con Defensa y Justicia (0-0) se mantuvo solo en lo más alto, con varios perseguidores que desaprovecharon la oportunidad.



Argentinos le dio otro empujón hacia abajo al San Lorenzo del uruguayo Paolo Montero, al que superó por 1-0 como visitante con un tempranero gol de Nicolás Reniero (3).



Luego de un arranque promisorio de campeonato, el 'Ciclón' cayó abruptamente su nivel y apenas sumó un punto en sus últimos cuatro encuentros, además de llevar tres derrotas en fila, en las que no pudo lograr ni un tanto, mientras que Argentinos sube en silencio y está a solo tres puntos de Independiente.



En un vibrante clásico de Rosario, Newell's y Central empataron 1-1, con varias situaciones de un lado y del otro, y en el que Damián Martínez (52) abrió la cuenta para los 'Canallas', últimos en la tabla de posiciones, pero poco después Nicolás Castro (59) estampó la igualdad para Newell's.



A primera hora, Talleres derrotó a domicilio a Unión por 2-1, con anotaciones de Mateo Retegui (45+1) y Julián Malatini (55) para los cordobeses que dirige el charrúa Alexander Medina, y Juan Manuel García (64) descontó para los santafesinos.