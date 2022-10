Ribery, exestrella de Francia y del Bayern de Múnich, anuncia su retirada como futbolista

La exestrella de Francia y del Bayern de Múnich Franck Ribery hizo oficial el viernes su retirada como futbolista profesional a los 39 años, debido a continuos dolores en una rodilla, en un vídeo difundido en redes sociales.



"El dolor de mi rodilla no ha hecho más que empeorar y los médicos son claros: no tengo elección, hace falta que deje de jugar. Debo por ello poner fin a mi carrera como jugador profesional", explica Ribery, que juega desde 2021 en la Salernitana de primera división italiana.



Ribery pone fin así a 22 años de carrera, cuya cima alcanzó en la temporada 2012-2013 con el Bayern de Múnich, que firmó el triplete campeonato, copa y Liga de Campeones. Aquella temporada rozó ser elegido Balón de Oro.



"Es el fin a un bonito episodio de mi vida", añadió el jugador en el vídeo difundido en Twitter e Instagram, en el que hace oficial un anuncio de retirada adelantado desde hace varias semanas por los medios.



"Es el fin de un capítulo, el de jugador, pero no el fin de mi historia profesional, podéis estar seguros. Por ello, os digo hasta pronto para el inicio de un nuevo y bonito capítulo", concluyó Ribery, que no ha jugado desde el mes de agosto, sin dar más detalles.



La Salernitana había indicado estar en conversaciones con la estrella para un supuesto rol de dirigente, en el staff técnico o en la dirección.



"Le vamos a dar un puesto, el que él quiera", afirmó el 9 de octubre el dirigente del club italiano.