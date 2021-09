¡Respuesta inmediata! Sebastián Villa desmiente a Riquelme y critica a directivos de Boca

Sebastián Villa sigue su largo litigio con la directiva de Boca Juniors. El delantero colombiano le respondió este viernes a uno de los pesos pesados de la dirigencia del equipo xeneize, Juan Román Riquelme, quien lo acusó de faltarle al respeto al club, a sus compañeros y a los hinchas por la ausencia de los entrenamientos.



"Quiero agradecer especialmente a todos los hinchas de Boca Juniors, empleados y directivos de mi club y expresarles que en ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros, al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador", dijo Villa en su cuenta de instagram.



En un extenso posteo en sus redes sociales, el delantero antioqueño precisó que su único desencuentro fue con el Consejo de Fútbol de Boca por no atender las ofertas que llegaron de Europa.



"Quiero aclarar porque se han dicho muchas cosas falsas sobre mí y no suelo dar entrevistas; en ningún momento le falte el respeto al club, mi único desencuentro lamentablemente fue con el Consejo de Fútbol que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mí, desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticamente cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego", aseguró.



Señaló Villa que "Semestre a semestre han llegado ofertas de Europa para contar con mi trabajo y he rechazado estas opciones priorizando el proyecto futbolístico de Boca Juniors porque jugar en este club siempre me ha mantenido compitiendo por grandes objetivos".



Aclaró que "Cuando hice la renovación en 2021, acordamos que si llegaba una oferta importante el club no tendría problema alguno en negociarme, si se conseguía un acuerdo conveniente para ambas partes, y de acuerdo a lo hablado en ese momento y pactado cara a cara para colaborar con mi crecimiento personal y en lo económico para el club".



El delantero colombiano aseguró que "Llegaron importantes ofertas al club, las cuales nunca fueron tratadas con la profesionalidad que eso amerita, le contestaron al club comprador de una manera poco amistosa y nunca iniciaron un camino de negociación".



"Quiero decir también, que todas mis decisiones fueron comunicadas a mis compañeros, los cuales me brindaron su apoyo. No abandoné repentinamente el club como se dice porque antes hablé con el técnico y con el consejo de fútbol, que nunca escucho mis pedidos", expresó Villa.



Y remató diciendo que "Voy a seguir jugando en Boca Juniors, cumpliendo mi contrato porque soy un jugador profesional pese a la cantidad de cosas que dicen en los medios de comunicación sobre mí; seguiré esperando que si tanto para el club y para mí las ofertas son importantes, espero revean esta situación. Creo que en estos tres años y medio siempre me brindé al 100 por 100 , entreno a full, doy hasta la ultima gota de sudor en los partidos, ganamos tres títulos y va a quedar en mi mente por el resto de mi vida las alegrías que en el club pasé y sigo pasando".