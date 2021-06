¡Repartieron honores! Argentina y Chile empataron en duelo de la Eliminatoria

Juan Carlos Pamo

Argentina y Chile no lograron sacarse ventaja e igualaron 1-1 en un partido de ida y vuelta que se jugó sin público este jueves en Santiago del Estero (norte de Argentina) por la séptima fecha de la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.



Con este resultado, Argentina suma 11 puntos, detrás de Brasil que tiene 12 pero aun no jugó su partido de la séptima fecha, mientras que Chile quedó con cinco puntos.



El martes próximo, en la octava fecha, Argentina visitará a Colombia y Chile recibe a Bolivia.



En un encuentro equilibrado y sin brillo, el astro Lionel Messi abrió el marcador a los 23 minutos, de penal, con un tiro cruzado y suave y venció la valla de Claudio Bravo.



El penal no había sido sancionado por el árbitro venezolano Valenzuela, que no vio una falta de Guillermo Maripán que enganchó en el área a Leandro Martínez cuando recibía un pase profundo de Angel Di María, pero fue señalado por el VAR.



La apertura llevó un poco tranquilidad a la Albiceleste pero no duró mucho, ya que a los 36 minutos Chile tuvo su oportunidad facilitada por una desatención defensiva local y no la desaprovechó.



Una falta de Juan Foyt sobre Jean Meneses generó un tiro libre de 30 metros ejecutado por el delantero Charles Aranguiz, que recibió Gary Medel y empujó al gol el 'niño maravilla' Alexis Sánchez.



El gol de la selección chilena entrenada por el uruguayo Martín Lasarte, igualó las cosas en el marcador y también en el juego para un Chile que pudo superar la ausencia de su figura Arturo Vidal, contagiado de covid.