Confirmada la llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia, el presidente Ramón Jesurún le salió el paso a los rumores que se mantienen sobre problemas en el vestuario del combinado nacional y negó que unirlos sea el objetivo del DT vallecaucano.



"No hay problemas en el camerino, Hay desazón por los últimos resultados. Si los hubiera, Reinaldo sería el indicado para tratarlos, pero no es esa la razón de su llegada", enfatizó,



Explicó que el contrato del campeón de América con Atlético Nacional en 2016 inicialmente se extiende hasta Catar 2022, pero podría extenderse hasta el Mundial de 2026.



Aclaró que la negociación contó con el aval de la Federación de Fútbol de Chile y que Colfútbol no pagó a dicha entidad ni un peso para la desvinculación de Rueda y que el arreglo fue entre el entrenador y los dirigentes australes.



"El tiene clara la situación (Reinaldo), la eliminatoria hay mucha experiencia por parte de él. Han pasado solo cuatro fechas y depende de nosotros. El objetivo es el Mundial, hay optimismo, fe y con buen trabajo se pueden lograr las metas. Reinaldo fue un candidato número uno, aunque hubo otros nombres", acotó Jesurún.