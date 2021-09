Reinaldo Rueda: "Nuestra aspiración es de ganar y hacer la diferencia como local"

Este miércoles el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda , habló sobre el duelo que tendrá la 'tricolor' frente a Chile, en la última jornada de la triple fecha de Eliminatorias de septiembre.



En la misma despejó algunas dudas sobre lo que podría ser el once inicialista que saltará al gramado del estadio Metropolitano de Barranquilla.



El primer tema fue sobre quién acompañará a Óscar Murillo, si Andrés Llinás o Carlos Cuesta: "Son dos jugadores con características diferentes, con años de experiencias diferentes. Andrés se ha ido proyectando bien y Cuesta hace varios años logró un gran estatus en el fútbol internacional. Tienen gran futuro por sus condiciones, profesionalismo, por lo que muestran en los entrenamientos y creo que ahí está el acertar en decidir cuales son los mejores elementos para afrontar este juego".



Sobre el tema de Juan Fernando Quintero y su titularidad frente a los Chilenos, afirmó: "Todos conocemos que hizo un buen primer tiempo ante Bolivia, se generaron tres opciones de gol. Ante Paraguay, como se dio el juego, consideré que no debía entrar y ayer trabajó muy bien. Todos conocemos su gran talento y hay esas dos alternativas de saber si iniciamos o terminamos con Juan Fernando. Él tiene una gran disposición de aportarnos su experiencia y capacidad".



Los aspectos para mejorar por parte de sus dirigidos, esto dijo Reinaldo: "Es un factor importante en el fútbol la posesión, pero debe tener su objetivo. Debe estar combinada con una clara opción de penetración, de buscar la tranquilidad. Ante Bolivia nos faltó un poco, ante Paraguay se tuvo, pero faltó finalizar".



Acerca del planteamiento que se debe tener para ganarle a Chile, la selección que dirigió hasta hace unos 10 meses: "Creo que tenemos que hacer un juego inteligente, de movilidad, gran intensidad. Vamos a enfrentar a una Selección con una gran virtud y de jugadores que tienen un soporte de más de 10 años jugando juntos. Dentro de esa inteligencia están los principios básicos con los que podamos desequilibrar al rival".



Al final, le dedicó unas palabras a James Rodríguez y su actual situación con el Everton: "Antes que todo, no conocía la posibilidad de Turquía. Es mejor no hablar de supuestos. Lo que todo queremos es que James juegue ojalá en una liga competitiva, pero antes que todo, que juegue, que sea feliz y que lo podamos recuperar para la Selección".