Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el primer clásico del 2023 por la Supercopa de España

El Real Madrid y el Barcelona se miden el domingo (2:00 p.m hora Colombia) en Riad en la final de la Supercopa de España en el primer clásico de 2023, por primera vez desde que se juega con su nuevo formato de final a cuatro.



Desde que en 2020 arrancó este nueva forma de disputar la Supercopa, los dos colosos del fútbol español aún no se habían enfrentado en la final por el trofeo.



El equipo azulgrana buscará resarcirse de la derrota sufrida frente a los merengues en la semifinal de la última edición de la Supercopa (3-2 en la prórroga) y, de paso, alzar un trofeo que le daría mucha moral.



"Significaría mucho para nosotros el título y más siendo contra el Madrid. Pase lo que pase la temporada seguirá, pero con un título en el bolsillo todo cambia", afirmó este sábado el técnico del Barça, Xavi Hernández, en rueda de prensa.



Xavi, que llegó al banquillo del conjunto catalán hace un año, todavía no ha ganado ningún trofeo con el Barça y tiene ahora al alcance estrenar su palmarés.



- 'Sería un impulso más' -

"Venimos de un tiempo en el que no hemos conseguido títulos, creo que el último fue la Copa de Rey en 2021. Desde entonces ha habido muchos cambios, sería un impulso más", dijo este sábado el capitán azulgrana Sergio Busquets.



"Nos daría ese impulso para seguir en el buen camino y ver todo con más optimismo", insistió Busquets.



El Barça llega a la final tras una complicada semifinal ganada en la tanda de penales al Betis (4-2, tras 2-2 en el partido), aunque Xavi avanzó que podrá contar con todos sus jugadores el domingo en el estadio King Fahd de Riad.



El Real Madrid, en cambio, no tendrá disponible a Lucas Vázquez, que se lesionó el miércoles en la semifinal contra el Valencia, que los blancos también ganaron en los penales (4-3, tras 1-1 en el encuentro).



Vigente campeón de la Supercopa, el Real Madrid llega al encuentro con el objetivo de defender su corona y seguir mejorando sensaciones, especialmente en defensa.



"El aspecto principal que consideramos es defender mejor, hay cosas que mejorar", afirmó este sábado en rueda de prensa el técnico merengue, Carlo Ancelotti.



- Duelos estelares -

En el partido contra el Valencia volvió a brillar Karim Benzema, que tras sus problemas con las lesiones en la primera parte de la temporada parece ir recuperando su nivel.



"Benzema ha vuelto. Esto nos da mucha confianza para los próximos partidos, lo veo muy motivado, se entrena bien, es una pieza muy importante", afirmó Ancelotti.



El Balón de Oro 2022 y máximo goleador liguero del pasado año mantendrá un duelo con el polaco Robert Lewandowski, actual mejor artillero del campeonato español con 13 dianas.



"He vuelto de lesión y he hecho un buen trabajo para regresar a mi nivel, tocar el balón, asistir. Está claro que estoy de vuelta", dijo este sábado Benzema.



"Estoy listo", insistió el delantero madridista, para el que "vamos a tener un partido difícil, pero tenemos que estar listos para ganar".



Los focos se centrarán también en las porterías tras las grandes actuaciones de los porteros del Real Madrid, Thibaut Courtois, y del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, en las semifinales.



Los dos se lucieron con paradas salvadoras y metieron a sus equipos en la final con sus atajadas en la tanda de penales.



- Equipos probables:



Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA)



FC Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Araujo, Koundé, Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dembélé, Lewandowski, Fati. Entrenador: Xavi Hernández



Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoechea (ESP)