Real Madrid venció al Celta de Jeison Murillo y asumió el liderato parcial de la Liga de España

Daniel Molina Durango

El Real Madrid ganó 2-0 al Celta (8º) este sábado en la 17ª jornada liguera, colocándose provisionalmente líder del campeonato, mientras Betis (9º) y Sevilla (5º) empataron 1-1 y el Villarreal (4º) se impuso 2-1 al Levante (12º).



Lucas Vázquez abrió de cabeza el marcador (6) y Marco Asensio puso el 2-0 (53), que dio los tres puntos al Real Madrid, que se pone primero de la clasificación a la espera de lo que haga el Atlético de Madrid, ahora un punto por detrás de sus vecinos 'merengues', el domingo frente al Alavés.



El Real Madrid se mostró dominador ante un Celta, que no renunció a intentar tener la pelota, pero que no dio con la tecla en los últimos metros.



Antes Sevilla y Betis no pasaron del empate en el derbi sevillano.



Jesús Fernández 'Suso' abrió el marcador para el Sevilla (48), pero Sergio Canales equilibró de penal (53) en un partido en el que el Betis mostró una mejor cara.



Los verdiblancos aprovecharon el derbi sevillano para reaccionar tras dos derrotas en sus dos últimos encuentros.



El Betis de Manuel Pellegrini empezó dominando en la primera parte, haciendo daño por la derecha, por donde aparecía el mexicano Diego Laínez para poner balones al área.



Tras la pausa, en el primer disparo a puerta del Sevilla, Suso marcó de tiro ajustado al palo (48), pero apenas unos minutos después Canales transformó un penal (53), tras derribar Diego Carlos a Loren en el área.



El empate impidió al Sevilla recuperar la cuarta plaza liguera, que cedió este sábado al Villarreal, tras su victoria 2-1 sobre el Levante (12º).



Fernando Niño abrió el marcador para el Villarreal con un remate en boca de gol (19) y Gerard Moreno rubricó el 2-0 (56), antes de que Sergio León hiciera el 2-1 definitivo (73), acortando distancias.

El Valladolid (14º) salió de los puestos de descenso al imponerse 1-0 en el campo del Getafe (15º).



Un tanto del internacional israelí Shon Weismann (37) dio tres puntos de oro a los pucelanos para salir del descenso, del que sigue a sólo dos puntos el 'Geta'.