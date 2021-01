¡Paciencia, Marcelo! El nuevo 'regaño' del Loco Bielsa a su traductor colombiano

Daniel Molina Durango

La relación entre el técnico argentino Marcelo Bielsa y su traductor, el colombiano Andrés Clavijo, sigue generando todo tipo de reacciones: desde risas hasta indignación hacia el experimentado entrenador del Leeds de Inglaterra.

Y todo porque, en las conferencias de prensa, el 'Loco' Bielsa en más de una ocasión le ha propinado regaños en público al colombiano, quien lleva 11 años trabajando en suelo inglés, donde ha sido también analista de videos.

Este sábado se dio un nuevo capítulo en esta curiosa relación entre el técnico y el traductor, justo después de la derrota del Leeds por 3-0 ante el Tottenham.

Resulta que Clavijo se enredó a la hora de transmitirle una pregunta a Bielsa en una entrevista post partido, por lo que el técnico argentino le pidió el favor que le pidiera al periodista que repitiera el interrogante.

Ante el caso omiso del colombiano, Bielsa le dijo con una voz de poca paciencia: "Pregúntele de nuevo cuál es la pregunta":

¡Lo vuelve loco! Marcelo Bielsa y un entredicho con su traductor luego de la derrota ante Tottenham en la #PREMIERxESPN.



Vía @SC_ESPNpic.twitter.com/qptnheW3tm — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) January 2, 2021

Esta fue solo una escena más de esta serie de cruces, en donde Bielsa ha regañado al colombiano por no hablar más duro, por no entenderle bien las preguntas, etc.



Aquí van algunos de esos momentos:

Trabajos bravos en el futbol: ser traductor de Bielsa 🤯🤯

pic.twitter.com/8RB8AxlYrR — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) September 12, 2020

Bielsa y su traductor colombiano. Parte 1. pic.twitter.com/tQIF1fjHfs — Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) January 2, 2021

¿Hasta cuándo soportará el colombiano la ruda personalidad del famoso entrenador?