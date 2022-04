Real Madrid perdió frente al Chelsea, pero clasificó a la semifinal de la Champions League

Con goles del brasileño Rodrygo Goes (80) y del francés Karim Benzema (96), el Real Madrid se clasificó para las semifinales de la Liga de Campeones pese a perder 3-2 en la prórroga frente al Chelsea este martes en el Santiago Bernabéu.



Pese a que la eliminatoria parecía sentenciada tras el triunfo blanco por 3-1 en Londres hace una semana, el Chelsea fue capaz de darle la vuelta con los goles de Mason Mount (15) y de los alemanes Antonio Rügiger (51) y Timo Werner (75), pero cuando el Real Madrid parecía tener todo perdido, forzó primero la prórroga y selló después su clasificación en el tiempo extra.



"En el Bernabéu nunca puedes dar un partido por perdido. Es difícil de imaginar, pero este estadio tiene una energía que es difícil de explicar, pero que empuja a los jugadores para que no se rindan nunca", destacó el entrenador Carlo Ancelotti para referirse al ambiente en el coliseo blanco.



"Siempre duele perder, pero este es el tipo de derrotas que podemos digerir, porque no dejamos nada que lamentar. Hemos jugado como queríamos, hemos demostrado la calidad y el carácter que tiene este equipo. Hemos merecido pasar", reivindicó por su parte el técnico del Chelsea Thomas Tuchel.



El equipo español, que busca su 14º título continental, se jugará el pase a la final frente al vencedor de la semifinal que resolverán el miércoles Atlético de Madrid y Manchester City (con ventaja de 1-0 para los ingleses).



Todo parecía sentenciado tras el duelo de la ida en Stamford Bridge, pero el Real Madrid comenzó el partido demasiado pendiente de gestionar la ventaja lograda en Londres y cuando se quiso dar cuenta, los aún campeones de Europa ya habían marcado el primero por medio de Mount, aprovechando una buena triangulación de la delantera londinense (15).



Los temores de los aficionados blancos se confirmaron al inicio del segundo periodo cuando Rüdiguer empató la eliminatoria con un potente cabezazo (51).



Gol anulado al Chelsea

La suerte se alió además con el Real Madrid, ya que tras un fallo de Ferland Mendy, Marcos Alonso marcó el que era el 3-0 para los ingleses, pero fue anulado por el árbitro ya que tras un rechace de Carvajal, la pelota le pegó en la mano al lateral español (64).



El Bernabéu lo celebró como un gol de su equipo y segundos después estuvo cerca de festejar uno real, pero el cabezazo de Benzema se estrelló en el larguero (65).



Poco le duró la alegría al público madrileño, ya que en una gran jugada individual, con un recorte magristral a Casemiro, Werner anotó el tercero y puso por delante de la eliminatoria al Chelsea (75).



Cuando peor lo tenía el Real Madrid, Kai Havertz tuvo el cuarto en el 78, los cambios introducidos por Carlo Ancelotti surtieron efecto y el brasileño Rodrygo Goes volvió a igualar la eliminatoria, rematando dentro del área un pase magistral con el exterior del pie del croata Luka Modric (80).



Los 'Blues', no obstante, pudieron haber evitado el tiempo extra en la última jugada del partido, pero el remate de Christian Pulisic desde dentro del área pequeña se fue alto (90+2).



Tanto perdonar, los londinenses lo acabaron pagando: Eduardo Camavinga robó una pelota en la zona de creación inglesa, pasó en profundidad a Vinicius y el brasileño centró desde la línea de fondo para que Benzema cabecease a la red (96).



Por segunda vez en el partido, el Chelsea tuvo que remar a contracorriente, pero esta vez ya sin el físico del inicio del partido y frente a un Real Madrid que defendió mejor, aunque no pudo evitar sufrir hasta el final, ya que Hakim Ziyech (114), Havertz (117) y Jorginho (118) pudieron llevar el desenlace a los penales.



"Es una noche increíble otra vez, un partidazo en el Bernabéu, una derrota que sabe muy dulce. Hemos sufrido pero no nos rendimos hasta el final", declaró tras el partido el croata Luka Modric.



"Creo que a pesar de ir perdiendo 0-3 no hemos hecho mal partido pero el Chelsea ha metido todo lo que ha tenido y nosotros seguimos peleando, confiábamos en darle la vuelta al resultado, el míster ha hecho buenos cambios que cambiaron el partido", añadió el centrocampista, elegido el mejor del partido.