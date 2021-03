Rafael Santos Borré, la 'Máquina' de hacer goles en River Plate de Argentina

Juan Carlos Pamo

Es una verdadera 'Máquina'. Curiosamente ese fue el apodo que se ganó a pulso en las inferiores del Deportivo Cali por la cuota de goles que siempre aportaba en entrenamientos o en partidos de Liga siendo un niño, y ese es justamente su saludo de batalla cuando se cruza con un amigo o un periodista.



Rafael Santos Borré se inició en escuelas de fútbol en Barranquilla y de allí dio el salto al Deportivo Cali gracias al 'ojo clínico' del cazatalentos azucarero en la costa, Agustín Garizábalo.



Lo que siguió fue ya una historia conocida: debut, goles y triunfos con el onceno verdiblanco, una venta millonaria al Atlético de Madrid, una especie de pasantía en el Villarreal y el salto que cambiaría su vida y su fútbol, y que le haría congraciarse de nuevo con las redes contrarias: su llegada a River Plate en el 2017.



De eso han pasado ya tres años y medio, 153 partidos, 52 goles, seis títulos —entre ellos el de la Copa Libertadores y Copa Suramericana—, nominación a Mejor Jugador de América y máximo artillero en el Mundial de Clubes del 2018.



Hoy Borré se mantiene dulce con el gol. Ese placentero vicio que muy pocos se dan en una cancha, que es exclusivo de unos cuantos y que los cotiza día a día en el mercado, anotar y anotar casi que en cada partido. Para él ya es algo común en River.



¿Por qué se siente en su salsa en el cuadro argentino? ¿Qué cambió en él o en River para explotar de esa forma? ¿Cuál ha sido la clave para su momento goleador?



Son tantas preguntas que él, un amante del vallenato, que en Cali y en las otras ciudades donde ha estado se adaptó sin problemas, lo resume de manera fácil: “Yo estoy contento en River, lo tengo todo acá; y tengo que seguir así para darle más felicidad a la hinchada. Aquí me siento bien”.

Pero tiene que haber otros secretos para que Borré, hoy por hoy, sea las gran estrella del cuadro de Marcelo Gallardo.



“Borré es feliz en River porque River —por decisión de Gallardo— lo tomó como una apuesta —hay muchísimas en el ciclo del ‘Muñeco’—, y lo llevaron a ser un tremendo delantero que se adaptó a todas las exigencias, se acopló a distintos compañeros y sistemas, y metió goles en todas las canchas del continente”, dice Martín Eula, periodista del diario Olé de Argentina.



Entre tanto, Lorena Antelo, periodista del programa 'Simplemente River', señala que “Rafa es un jugador que trabaja constantemente, no solo en River, sino por fuera de la cancha, como cuando contrató un profesor para entrenar 'extra' el tema de la definición. Él logró acoplarse bien a sus compañeros y se ha ido adaptando cuando estos fueron cambiando. Suele ser un jugador indiscutido que en casi todos los partidos es titular por lo que le aporta al equipo”.

Una gran evolución

Juan Pablo Varsky, reconocido periodista argentino, en varios caracteres 'retrató' lo que es Borré para River.



"Para ver el aspecto cualitativo de los goles de Rafael Santos Borré no alcanza un tuit. Se necesitan varios. Es esencial aplicar contexto. Le convirtió a todos los grandes. A todos, pero quedarse solo con eso sería una injusticia", dijo el comunicador.



Y agregó un dato que indica que el colombiano no solo vive en función del gol: "No se puede soslayar su aporte en el juego: no es egoísta, se compromete con la recuperación de la pelota, sabe participar de un circuito de pases, tiene gen competitivo, no es muy alto, pero le sobra astucia para convertir goles de cabeza. Borré es valiosísimo para River".



Entre tanto, Lautaro Toschi tampoco ahorró elogios para el colombiano como lo consignó en el blog 'La Página Millonaria': “Borré es un claro ejemplo de perseverancia, esfuerzo y sacrificio, sus comienzos en River no fueron fáciles, pero jamás bajó los brazos y en los casi cuatro años que lleva en el club supo ganarse el cariño y el reconocimiento de los hinchas que lo valoran como lo que es: un goleador letal”.



Su gran presente, pero sobre todo lo que ha hecho desde que está en el cuadro argentino, ha despertado los elogios incluso de otros goleadores del onceno 'millonario'.



“‘Rafa’ me encanta, terminó en un momento impresionante la Conmebol Libertadores anterior. Su despliegue, diagonales y movimientos son importantes. Es un jugador de diferentes características que puede cumplir la función de delantero centro o también jugar por fuera”, señaló hace poco Fernando Cavenaghi, argentino y uno de los históricos de River.



Esas virtudes hoy tienen a Borré como uno de los delanteros colombianos más contundentes en el fútbol internacional, y el jugador que tiene en vilo a River por la cantidad de ofertas que han llegado.



La última fue la de Gremio de Brasil, que calentó el mercado ofreciéndole a Borré 2 millones de dólares por temporada, es decir, 613 millones de pesos mensuales, o el equivalente a $20.438.000 diarios.



Pero no solo eso. El equipo brasileño aseguró que apenas Borré firme contrato con ellos, le desembolsará 6 millones de dólares para tenerlo tres años en su plantilla.



“Es una incógnita qué va a pasar con Borré, y más incógnita es qué va a pasar con un reemplazo si él se va. Sabemos que estamos muy lejos económicamente de Europa, Estados Unidos, México y Brasil, pero River es un club que lo contiene y él está contento. Además, sabe que River le mostró al mundo quién es él”, dijo Enzo Francescoli, directivo de River.



Los hinchas del equipo 'millonario', a través de redes sociales, le piden a gritos al delantero colombiano que no se vaya nunca.



Borré, mientras tanto, sigue aceitando su máquina de hacer goles, porque como lo dijo recientemente, “de lo otro (su posible marcha o renovación) que se encarguen los que se tienen que encargar”, haciendo referencia a los directivos de River Plate y a su representante.

En detalle

River le pagó hace tres años y medio 3.5 millones de euros al Atlético de Madrid por el 50% del pase de Borré.



Si River quiere renovarle el contrato o venderlo a otro club, tendría que comprarle al Atlético un 25% más de la ficha y esa está tasada en otros 3.5 millones de euros.



Palmeiras, Sao Paulo y Gremio han sido los equipos brasileños interesados en Borré. Celta de España y Lazio de Italia también lo quieren.



El jugador analiza la situación y uno de sus deseos sería volver a Europa, donde quedó en deuda, ya que en el Atlético y Villarreal no le fue bien.