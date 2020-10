¿Quién fue el mejor de la cancha? Este es el 'uno a uno' de la Selección Colombia ante Chile

Daniel Molina Durango

La Selección Colombia, haciendo un gran esfuerzo, igualó 2-2 ante Chile, en el último suspiro, por la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

En esta oportunidad, el equipo nacional no tuvo rendimientos tan altos como el viernes anterior ante Venezuela (triunfo 3-0), pero Jefferson Lerma, Johan Mojica y el 'Tigre' Falcao se destacaron.

El País le cuenta cuál fue el rendimiento 'uno a uno' de Colombia ante los chilenos.

Vargas: no fue muy exigido por los chilenos, pero se vio un poco comprometido en el segundo gol al no hablarse con Cuadrado.



Medina: jugaba un gran partido y hasta fue pase-gol en el 1-0 de Colombia. Sin embargo salió lesionado y eso lo sintió el equipo.



Sánchez: tuvo mucho trabajo porque por su sector cayeron Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. En términos generales cumplió.



Murillo: reemplazó a Mina y salvo dos cabezazos defensivos que perdió, le fue bien en el control de Eduardo Vargas.



Mojica: de los mejores pese a que le tocó marcar incluso a Mauricio Isla cuando este se sumó repetidamente al ataque. Estuvo en la jugada del 2-2 de Falcao.



Barrios: en el primer tiempo metió mucha pierna y se exigió para evitar que Chile se armara; pero en el segundo sintió el cansancio. Fue relevado.



Lerma: buen partido así esté comprometido en el penal a Chile. Marcó, aportó temperamento, manejo y salida desde el fondo y puso el 1-0.



Cuadrado: no fue tan vistoso como en anteriores partidos. Le tocó jugar de lateral por la lesión de Medina y allí tuvo serios problemas con Alexis Sánchez.



James: su primer tiempo no fue bueno por la efectiva marca de los chilenos. En el segundo levantó notoriamente y eso fue vital para la reacción del equipo.



Zapata: no le dieron espacio. En el segundo tiempo jugó más como extremo por derecha y desde allí aportó.



Muriel: desconocido. No fue el rápido y contundente que se vio ante Venezuela. Fue relevado muy temprano.



Alzate: ingresó por el lesionado Stefan Medina y le dio un nuevo aire al equipo. Cuando no apareció James, él tomó la batuta, dando manejo y orden desde la mitad.



Morelos: entró por Muriel y no pesó mucho. Se recostó por izquierda y por allí fue poco lo que pudo hacer.



Falcao: entró en el minuto 71 y aportó movilidad y muchas ganas, lo que siempre se le conoce, además del gol para un gran empate como visitante.