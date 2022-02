¿Qué pasará con Reinaldo Rueda?: el país está dividido con respecto a la continuidad del DT

Dicen que cuando el barco se hunde, el capitán siempre tiene que quedarse hasta el final y sumergirse con él. Sin embargo, para esta ocasión está la duda si Reinaldo Rueda debería abandonar este barco llamado Selección Colombia.



Son siete partidos en que la ‘Tricolor’ no conoce la victoria. Cayó ante Brasil, Perú y ahora Argentina. Golpes fuertes en el camino a Catar 2022. Además, se completaron 630 minutos sin anotar. Una cifra terrorífica que se vuelve en una de las peores rachas en la historia de las eliminatorias.



Colombia pasó de estar de una cuarta posición en la que se clasificaba directamente a Catar 2022, a una lejana séptima casilla que hace despedir el sueño de un tercer Mundial consecutivo.



La ‘Tricolor’ solo dependía de ella misma. Tenía que hacer la tarea en casa y en Argentina no dejar escapar puntos. Ante este fracaso de estas últimas fechas se ha puesto en cuestión la continuidad del técnico Reinaldo Rueda con la Selección.



De esta manera, no se demoraron en salir periodistas, exjugadores y analistas del fútbol en dar sus opiniones respecto al entrenador vallecaucano.



“Rueda se va a ir y se tiene que ir. Se le acompañó hasta donde más se le pudo”, dijo Carlos Antonio Vélez en su programa radial ‘Planeta Fútbol’.



Asimismo, declaró contundente el periodista Daniel Angulo: “El proyecto Reinaldo Rueda debe terminar independientemente de lo que pase. Un equipo no puede durar siete partidos sin hacer gol. O renuncia o la Federación Colombiana de Fútbol debe tomar la decisión de que no esté más. Hay que tomar decisiones, Uruguay lo hizo a tiempo y le salió bien. Hay que crear un proyecto real”.



Las cifras del entrenador del seleccionado nacional no son nada atractivos. Reinaldo Rueda por eliminatorias presenta un 36.1% de rendimiento a cargo de la ‘Tricolor’. Una estadística que preocupa a los colombianos.



“Lo de Rueda es un fracaso. Sin embargo, pienso que él no debería de irse. Recordemos que hay una matemática. Así el fútbol no nos avale, siempre y cuando haya una opción, debería de seguir Reinaldo hasta el final. Ya sea que clasifiquemos o nos quedemos eliminados, pero su cuerpo técnico y él deberían de terminar los dos últimos partidos”, fue lo que comentó el periodista Carlos el ‘Petiso’ Arango para El País.



Por otra parte, la polémica de la Selección Colombia se amplió más cuando el ‘Tigre’ Falcao declaró en rueda de prensa que “la orden fue salir a aguantar el cero a cero y luego contragolpear a Argentina”.



“No se vio fútbol, no se vio rebeldía, nunca vi a Reinaldo en la raya con la expresión y la actitud de un técnico al que estuvieran eliminando, vi un equipo resignado”, dijo el analista Steven Arce a través de sus redes sociales.



Sin embargo, con la situación del técnico Reinaldo hay algunos personajes del fútbol que hacen un llamado a la calma.



“Yo pienso que él debe terminar su ciclo. Yo sé que no ha acertado en los partidos con la Selección tanto en las alineaciones, como el llamado de determinados jugadores. Los principios de la parte delantera para el ataque se les olvidó un poco, pero pienso que debe terminar su ciclo con los dos últimos partidos”, comentó para El País el exdelantero Willington Ortiz.



Por ahora el barco de la Selección todavía navega con el mandato del técnico Reinaldo. Los días avanzarán y al final estará en duda si se recitará la frase “Oh capitán, mi capitán”, finalizando el ciclo Rueda.



Los números de Reinaldo Rueda

Por las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar 2022 Reinaldo tiene: 2 victorias (contra Perú y Chile), 7 empates, 3 derrotas, presentando un rendimiento del 36,1%.



En la Copa América Brasil 2021 el entrenador vallecaucano tuvo 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas, dejando un rendimiento del 42,9%.

Un partido preparatorio: triunfo 2-1 sobre Honduras.



De esta manera, las cifras en total de Rueda son: 20 partidos, 5 victorias, 10 empates y 5 derrotas, mostrando un rendimiento en general con la Selección del 41,7%.