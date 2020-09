¿Qué debe hacer James Rodríguez para brillar de nuevo, ahora en el Everton? Análisis

Francisco Henao

Las luces y sombras de James Rodríguez dividen a Colombia. Por un lado, el ‘10’ de la tricolor es visto como el héroe que con su zurda se convirtió en el único futbolista nacional en ser goleador de una Copa del Mundo —la del 2014—, mientras que otro sector lo ve como esa gran promesa que, a pesar de haber estado en el Real Madrid, nunca pudo explotar todo su potencial.



¿Cuál es el verdadero James? Esa es la pregunta que por estos días ronda en la cabeza, no solo de los colombianos, sino también de los hinchas del Everton, el equipo azul de Liverpool que pagó 25 millones de euros por él con la promesa de que su zurda en algún momento volverá a brillar luego de una temporada 2019-2020 para olvidar en el Madrid, donde el colombiano solo jugó 8 partidos de Liga y un puñado de compromisos en Copa del Rey y la primera fase de la Champions League.



La polémica que genera su nombre, además, tuvo un punto de clímax hace unas semanas, cuando, en una entrevista con el reconocido motivador Daniel Habif, James no solo aseguró que era el mejor futbolista colombiano de la historia, sino que también explicó que su salida del poderoso Bayern a mediados del año pasado —estaba prestado por el Real— se debió a que en Múnich “hacía mucho frío”.



“Solo a él le cabe en la cabeza salir a decir una cosa de esas, no sabe en qué mundo está”, lo criticó abiertamente Fredy Rincón, una de las glorias del fútbol colombiano.



Lo mismo hizo Faustino el ‘Tino’ Asprilla, otro representante del balompié nacional, y que en sus tiempos de futbolista brilló en Inglaterra con el Newcastle. “Él hace todo al revés. Se fue del Bayern Múnich porque hacía frío y volvió al Real Madrid a chupar banca. Y ahora se va a un equipo de mitad de tabla como el Everton y a una ciudad como Liverpool, en donde hace más frío”, sentenció.



Teniendo en cuenta este contexto, ¿qué debe hacer James para recuperar ese brillo que tanto hizo emocionar a Colombia y al mundo hace solo unos años?

"Tiene que ser más humilde"

Hamilton Ricard, exdelantero colombiano que actuó en la Premier League entre 1997 y 2001 con el Middlesbrough, asegura que, para triunfar en la exigente liga inglesa, James tiene que ser “un poco más humilde”.



“James tiene que entender que en esta vida y en el fútbol nadie es indispensable. Por el deporte han pasado leyendas como Michael Schumacher, Michael Jordan, Di Stéfano, Pelé y Ronaldinho, y todo sigue. Él debe ser más humilde y eso no necesariamente quiere decir que tenga que bajar la cabeza”, explicó Ricard.



El exatacante afirma que Rodríguez ha tenido demasiados disgustos con sus entrenadores, y que ahora, con Carlo Ancelotti, que ha sido el que más lo ha respaldado en su carrera en Europa, debe aprovechar la oportunidad.



“Cuando estaba en el Mónaco peleó con Claudio Ranieri, en el Bayern pasó lo mismo (con Niko Kovac) y en el Real sucedió la misma cosa con Zidane. Entonces él tiene que bajarle un poquito porque uno como jugador es el que pierde cuando se pelea con el entrenador”.



Finalmente, para Ricard, James recuperará su brillo si muestra rebeldía, pero en la cancha.



“Ser rebelde es entrenar más duro. Si no soy titular, pues no me la gano peleando, sino entrenando y preparándome. Es que si un futbolista no juega y de repeso no se prepara, le va a dar la razón al técnico cuando lo metan y no rinda”, concluyó.



Carlo Ancelotti y James Rodríguez coincidieron en el Real Madrid y Bayern Munich. Ahora se encontrarán en el Everton.

“Necesita un técnico que crea en él”

Carlos Gutiérrez, psicólogo colombiano que actualmente hace parte del Independiente de Avellaneda, asegura en su análisis que James es un futbolista que ha dado su mejor potencial cuando ha estado con técnicos que creen en él, por lo que coincidir de nuevo con Ancelotti puede ser vital para que él vuelva a ser protagonista.



“James ha desarrollado su mejor expresión con técnicos que le han brindado toda su confianza (Ancelotti, José Pékerman, Julio César Falcioni, entre otros), ese respaldo le ha servido a él de motivación extrínseca (motivación externa), elevando sus niveles de autoconfianza y autoexigencia, y permitiéndole inconscientemente el desarrollo de su mejor versión”, dice.



Para Gutiérrez, incluso, las lesiones musculares que han aquejado a Rodríguez en el último tiempo se han debido a que no ha estado con un técnico que lo haya respaldado.



“Un futbolista amotivado (sin motivación) sufre alteraciones en su sistema endocrino e inmunológico que le llevan a padecer lesiones musculares con mayor frecuencia a cuando el jugador está motivado y su nivel de autoconfianza se encuentra en un estado óptimo para la competición”, afirma.



En ese orden de ideas, para Gutiérrez, James debe “establecer unos objetivos individuales y grupales que se puedan medir y sean realistas. Una vez adaptado al entorno, él debe evidenciar que esta es una oportunidad valiosa para volver a destellar. Él necesita un técnico que confíe en su talento y con Ancelotti va a tener eso, porque será un entrenador que le brindará rodaje y protagonismo”.



Finalmente, el periodista Alejandro Pino Calad considera que lo que debe hacer James es “en principio retroceder, para así tomar impulso”.



“Everton es un equipo menor en comparación a otros grandes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich, pero tiene una gran historia en Inglaterra y una afición impresionante, entonces lo que James debe hacer es volver a recuperar el hambre de gloria que nos mostró anteriormente”, indicó.



Para el analista: “James dio un buen paso porque se dará la oportunidad de demostrarse a sí mismo, en una liga importante, que es un jugador top, porque en verdad lo es”.



Según Pino, será importante que James tenga claro que el equipo ‘Toffee’ espera grandes cosas de él. “El Everton es un equipo que está haciendo una apuesta económica importante y quiere que James sea quien lidere ese proyecto”, remarcó.



Toda Colombia espera con ansias que James triunfe en el Everton y pueda volver a sonreír, porque su calidad jamás ha estado en discusión.

En detalle

James Rodríguez llegó al pico más alto de su carrera en el 2014, cuando fue el goleador del Mundial de Brasil.



Tras eso, fichó por el Madrid, donde tuvo una destacada temporada 2014-2015.



Luego su nivel empezó a decaer, y se le vinieron dos temporadas de suplencia con el conjunto blanco, con Zidane como entrenador.



Desde el 2017 hasta el 2019 tuvo un paso irregular en el Bayer Múnich, donde estuvo a préstamo.



Regresó luego al Madrid, pero de nuevo se encontró con un Zidane que no confió en él.