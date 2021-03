PSG y Liverpool en buena posición, Barcelona y Leipzig sueñan con el milagro en la Champions

Juan Carlos Pamo

Tras sus victorias netas en la ida hace tres semanas, París y Liverpool tienen una seria opción para pasar a cuartos. Pero frente a Barcelona y Leipzig, muy en forma en sus campeonatos, no deberán relajarse el miércoles (3:00 p.m.) en la vuelta de octavos de Champions, ya que alemanes y españoles sueñan con la remontada.



En el partido de ida, el PSG estuvo inaccesible (4-1) en el Camp Nou, con un triplete de Kylian Mbappé, para poner en buen camino a los subcampeones de Europa.



Pero después, los hombres de Mauricio Pochettino cayeron de su nube, encajando una derrota en Ligue 1 frente a Mónaco (0-2) en casa.



Es cierto que el PSG se recuperó después, en Dijon (4-0) y en Burdeos (1-0), y por último el sábado en Copa de Francia frente a Brest (3-0), pero deberá estar vigilante, ya que sus rivales no podrán contar con Moise Kean (Covid) y Juan Bernat (rodilla), ni tampoco con, que ha regresado al entrenamiento, pero no está recuperado completamente de su lesión en el aductor izquierdo.



Por el lado del Barcelona, no se cree en los milagros, pero tampoco pierde toda esperanza. Sobre todo tras la victoria en la vuelta de semifinales de la Copa de España ganada contra el Sevilla FC (3-0 tras prolongación, 2-0 en la ida).



"Ganar 4-1 es otra cosa... Además ellos tienen un gran equipo", señaló el técnico azulgrana Ronald Koeman. "Pero durante el partido veremos si hay una oportunidad de pasar", añadió.



El Barcelona hace tiempo que no brilla en Champions, donde acumula los varapalos en los últimos años (3-0 ante la Roma, 4-0 contra el Liverpool y el histórico 8-2 ante el Bayern Múnich en cuartos del año pasado), pero quizás ahora le toque dar la vuelta a la situación a lo grande.



Tanto en la cabeza de los azulgranas como en la de los parisinos estará el escenario de 2017, cuando el PSG venció 4-0 en la ida y el Barcelona firmó la mítica remontada 6-1 en la vuelta.



Tras un partido de ida ya en terreno neutral debido a la pandemia, Liverpool y Leipzig se vuelven a enfrentar en Budapest.



El 16 de febrero, frente al semifinalista de la edición de 2020, los Reds mostraron su mejor versión ganando 2-0.



Pero después solo ha encadenado decepciones. El sábado cayó ante el Fulham, en la que fue su sexta derrota consecutiva en Anfield.



Lo que en principio fue una crisis ligada a sus numerosas lesiones, ahora es una falta de confianza general en el vigente campeón de la Premier, rey europeo en 2019.



"Si nos clasificamos, algo que no puedo garantizar, esto podría darnos confianza", declaró su técnico, el alemán Jurgen Klopp, el lunes.



El Leipzig, por el contrario, brilla desde hace varias semanas: Segundo en la Bundesliga, han ganado sus cuatro partidos desde la derrota en Budapest, lo que les da razones para creer en la remontada.

Programa de los partidos de vuelta de octavos de la Liga de Campeones del miércoles:

Liverpool (ENG) - RB Leipzig (GER)

París SG (FRA) - Barcelona (ESP)