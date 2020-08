PSG y Bayern Múnich, dos equipos goleadores, buscarán la máxima gloria en ‘Champions’

Juan Carlos Pamo

Un choque de potencias futbolísticas por presente y nóminas será el que se verá el domingo en el estadio Da Luz de Lisboa entre el PSG y el Bayern Múnich, por la máxima gloria de la Liga de Campeones.



Podría ser el duelo de máquinas ofensivas entre Mbappé-Neymar-Di María contra Muller-Lewandowski-Gnabry, tridentes que pasan por un excelente momento, peleando muchos de ellos, en el plano individual, la nominación de mejor jugador de la temporada.



Pero también este encuentro se podría catalogar como el choque de dos técnicos alemanes y jóvenes como Thomas Tuchel, al frente del cuadro francés, y Hans-Dieter Flick, orientador del cuadro bávaro, que irán por su primera ‘Champions’.



Serios, respetuosos, de perfil bajo y con grandes movimientos tácticos en sus respectivos equipos, los dos entrenadores tienen méritos para celebrar el domingo.

Números contundentes

Por antecedentes, los goles en esta finalísima están garantizados.

El París Saint Germain hizo una formidable primera ronda de Liga de Campeones al ganar cinco de sus seis partidos, humillar incluso en esas primeras de cambio al Real Madrid 3-0 en el Parque de los Príncipes, y anotar 17 goles en solo seis jornadas.



En esta última fase que se juega en Portugal superó 2-1 al Atalanta en un partido que tuvo tintes de hazaña por la forma como pasó de perdedor a ganador en el último minuto, y luego redondeó su faena al golear 3-0 al Leipzig para sellar su paso a la final.



El Bayern Múnich también tiene números de sobra para mostrar.

En la primera fase la aplanadora alemana ganó sus seis partidos y anotó 24 goles, endosándole incluso un 7-2 al Tottenham y un 6-0 al Estrella Roja de Serbia.



Y ni hablar de lo que ha hecho en Portugal: un humillante 8-2 al Barcelona en un partido brillante en lo táctico y en lo colectivo, y ayer un 3-0 al Lyon para no dejar ni la más mínima duda de que es gran candidato para levantar la ‘Orejona’.

El único lunar

Este espectáculo futbolístico que se llevará a cabo el domingo tiene un solo lunar y es la no presencia de público en las gradas del estadio Da Luz, por las medidas de seguridad derivadas de la pandemia del Coronavirus.



Un partido de esta categoría, con dos rivales de peso, que no se guardan nada y que tienen jugadores de primerísimo nivel, demandaba por lo menos la presencia de 70 mil aficionados como testigos presenciales.



Pero el destino no lo quiso así y por eso ahora más que nunca se prenderán los televisores en el mundo, para ver cuál de las dos potencias futbolísticas de hoy se lleva el máximo trofeo de la ‘Champions’.



Mientras el Bayern suma cinco títulos en esta competición —el último fue en el 2013—, el París espera llevar por primera vez a la torre Eiffel el máximo galardón del fútbol europeo a nivel de clubes.

Otra exhibición

El Bayern Múnich continuó su travesía triunfal en la Liga de Campeones y batió por 3-0 al Lyon en semifinales con un estelar Serge Gnabry, autor de un doblete, ayer en Lisboa, para citarse en la final del domingo con el París Saint-Germain.



Con el punto de frescura perfecto, tras pretemporada orientada a esta atípica ‘Final 8’ —sede única y eliminatorias a un partido—, el Bayern funcionó como un reloj, con un Gnabry decisivo (18 y 33) y un Lewandowski que por fin marcó en Lisboa, de cabeza en el 88.



Campeón de Liga y Copa en Alemania, con una racha de 29 partidos sin derrota, el Bayern está a 90 minutos del triplete. Sería el punto culminante de una espectacular temporada en la ‘Champions’, en la que ha arrasado en la fase de grupos y en las eliminatorias (7-1 al Chelsea en octavos —2 partidos— y 8-2 al Barcelona en cuartos).

Con la cabeza alta

El Lyon se va “con la cabeza alta” de la Liga de Campeones, señaló su director deportivo, el brasileño Juninho, tras la eliminación en semifinales contra el Bayern Múnich (3-0).



”Estamos todos tristes. Estar eliminados no es para nada fácil. Salimos con la cabeza alta, estoy orgulloso de todos los jugadores, del equipo técnico. Contra un equipo mejor, hay que aceptarlo. Hay una diferencia, sobre todo económica”, señaló Juninho.



“Para batir a un equipo así hay que tener mucho éxito y eficacia. Si la hubiéramos tenido al principio...”, añadió, haciendo referencia a las ocasiones de Depay, que remató al exterior de la red, y de Toko Ekambi, al poste, antes que Gnabry hiciera el 1-0.



El Lyon, séptimo del campeonato francés, no jugará en competiciones europeas la próxima temporada.

Datos

El récord al alcance de la mano: con un gol en la victoria del Bayern ante el Lyon (3-0), Robert Lewandowski se acerca a los 17 goles en una misma edición de Cristiano Ronaldo.



Autor de 15 goles, Lewandowski necesita dos más para igualar el registro de Cristiano, establecido en 2013-2014 con el Real Madrid.

Con un último partido a disputar con el club bávaro, la final ante el PSG el domingo, todo es posible para el polaco.



También se acercó a la leyenda del Real, Raúl, tercer máximo goleador de ‘Champions’ con 71 goles. Lewandowski suma 68.