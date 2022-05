¿Pruebas contundentes? Crece escándalo por jugador 'colombiano' que afectaría a Selección Ecuador

El reclamo de Chile contra Ecuador, por haber utilizado un jugador supuestamente nacido en Colombia, en la eliminatoria suramericana, no se detiene.



La Federación de Fútbol de Chile, a través de su abogado Eduardo Carlezzo, aseguró que después de una contundente investigación, confirmaron que Byron Castillo, jugador que actuó varios partidos con el seleccionado ecuatoriano, sí es nacido en Colombia.



“Según una profunda investigación que realizamos, confirmamos que el certificado de nacimiento colombiano de Byron Castillo es real. Se llama Bayron José Castillo, y que nació el 25 de julio de 1995 en Tumaco. Personalmente, estoy convencido de que él es colombiano”, dijo Carlezzo, en entrevista con CNN.



El abogado fue más allá y señaló que los documentos que certifican que Castillo es ecuatoriano, son falsos.



"El certificado de Byron Castillo ecuatoriano, nacido en Playas, no es válido. Dice que Byron nació el 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de General Villamil Playas. Ese certificado no existe en los archivos internos del registro civil de Ecuador”, expresó Carlezzo.



Agregó que “Tenemos conocimiento de todo eso y entregamos esos antecedentes a FIFA. La federación ecuatoriana tenía total conocimiento y asumieron los riesgos de convocarlo”.



La Federación de Chile envió todas las pruebas a la FIFA, que deberá decidir esta situación que pone en riesgo la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022.