¡Prográmese! Horarios de los partidos de la eliminatoria suramericana que se jugarán el jueves

Los cinco partidos de la eliminatoria suramericana se jugarán este jueves, en una primera fecha de tres que se jugarán este mes de septiembre.



De esos encuentros, dos tendrán señal de televisión en directo para Colombia.



Estos son los horarios, los partidos y los que estarán en la pantalla chica para que se programe de una vez:



Partido: Bolivia vs. Colombia

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Hora: 3:00 p.m.

Televisión: Gol Caracol



Partido: Ecuador vs. Paraguay

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Hora: 4:00 p. m.

Televisión: Caracol Play



Partido: Venezuela vs. Argentina

Estadio: Olímpico de la Universidad Central de Venezuela

Árbitro: Leodan González (Uruguay)

Hora: 7:00 p. m.

Televisión: Caracol Play



Partido: Chile vs. Brasil

Estadio: Monumental de Chile

Árbitro: Diego Haro (Perú)

Hora: 8:00 p. m.

Televisión: Gol Caracol



Partido: Perú vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Néstor Pitana (Arg)

Hora: 8:00 p. m.

Televisión: Caracol Play