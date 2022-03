Dos de las estrellas del fútbol europeo, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski, irán a Catar después de que Portugal y Polonia obtuviesen el billete mundialista tras imponerse por el mismo resultado (2-0) a Macedonia del Norte y Suecia, respectivamente.



De esta manera, Cristiano Ronaldo tendrá, a sus 37 años, la oportunidad de ingresar en el selecto grupo de futbolistas que han participado en cinco fases finales mundialistas.



El exjugador del Real Madrid no marcó por cuarto partido consecutivo con Portugal, pero la 'Seleçao' no echó de menos los goles de CR7, ya que su puesto como goleador lo ocupó su compañero en el Manchester United Bruno Fernandes, autor de los dos goles lusos (32 y 65).



Macedonia del Norte, que el pasado jueves dio la gran sorpresa al eliminar a Italia en Palermo, no tuvo en esta ocasión la oportunidad de dejar fuera de la cita mundialista a otra campeona de Europa.



En Oporto, los portugueses se adelantaron poco después de la media hora de juego por medio de Bruno Fernandes, a pase de Cristiano Ronaldo (32). El volante ofensivo del Manchester United dobló la ventaja en el minuto 66.

- 'Ibra' se queda en casa -

Luego de ese segundo gol, los lusos gestionaron sin estrés su ventaja, sin dar opción a los balcánicos, y permitiéndose incluso dar minutos de juego a los delanteros Rafael Leao y Joao Felix.



Pero esa frescura en ataque no logró un tercer gol ante una Macedonia valiente pero limitada técnicamente.



La campeona de Europa en 2016 participará en su octava Copa del Mundo consecutiva, y en su duodécimo torneo internacional 'grande' seguido, sumando Mundiales y Eurocopas.



Al mismo tiempo en Chorzow, Polonia selló su billete tras imponerse 2-0 a Suecia, lo que implica que Zlatan Ibrahimovic, que solo jugó el último cuarto de hora al no estar en forma tras sufrir una lesión, no estará en Catar.



Robert Lewandowski adelantó a los polacos de penal (1-0, min. 49) luego de una falta de Jesper Karlstrom sobre Grzegorz Krychowiak en el área, y Piotr Zielinski aprovechó un error de la defensa sueca para sentenciar el partido (2-0, min. 72).



Con esta victoria Polonia logra clasificar por segundo Mundial consecutivo, luego de haberse perdido las ediciones de 2010 y 2014, y se recupera de su pobre paso por la Eurocopa-2020, cayendo en la fase de grupos con un solo punto de nueve posibles, luego de empatar 1-1 contra España.



Suecia, que en la última Copa del Mundo firmó una gran actuación y logró alcanzar los cuartos de final, derrotada por Inglaterra (2-0), no estará en Catar.



Polonia no había tenido que jugar el pasado jueves el partido de repesca contra Rusia, después de que la FIFA excluyese al combinado ruso por la invasión de Ucrania.



Por este mismo motivo, se desconoce aún el 13er equipo europeo que jugará el Mundial, ya que el partido entre Escocia y Ucrania se aplazó a junio y el vencedor tendrá que jugar ante la Gales de Gareth Bale.



Portugal y Polonia se unen así a Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Holanda como selecciones europeas participantes en Catar-2022.