¿Por qué no hay VAR en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022? 

Este viernes en el programa F90 que dirige el 'Pollo' Vignolo de ESPN Argentina, el Secretario General Adjunto de Conmebol, Nery Pumpido, explicó las razones por la cual no hay VAR en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022.



"Es imposible con la cantidad de partidos. La logística no nos da. Todavía hay 3 países que no tienen VAR, Perú, Bolivia y Venezuela no nos podrían ayudar con eso. Hay 32 equipos en Libertadores y otros 32 en Suramericana. Son partidos al mismo tiempo. Por otro lado, tampoco hay los árbitros certificados para hacerlo, para cubrir todo el continente. Se necesita tener 4 cancha y 4 en VAR", expresó el dirigente.



El Secretario confirmó que se encuentran trabajando en poder solucionar esta necesidad.



"En la sede estamos construyendo el edifico Z para tener una base central de VAR que cubra todos los partidos del continente. Estamos trabajando por qué también necesitamos tener encuentra la fibra óptica en lugares que no lo tienen".