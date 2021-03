James Rodríguez: Carlo Ancelotti aclaró porque no juega el '10' colombiano

Alejandro Cabra Hernandez

La lesión de James Rodríguez es un poco más compleja de lo que se pensaba y deberá esperar un tiempo más para regresar a competencias con el Everton de Inglaterra.



El volante cucuteño está esperando estar al ciento por ciento de sus capacidades, por lo que su rehabilitación deberá ser en los periodos establecidos y no apurar su retorno a las canchas.



“Él jugó realmente bien contra Manchester United y Liverpool, pero no estaba al cien por ciento. Decidimos darle una recuperación adecuada y no dejarlo jugar al 70 o al 80 por ciento. Tomamos esta decisión juntos. El jugador estuvo de acuerdo", confirmó el técnico Carlo Ancelotti.



El propio James se había referido al tema el jueves pasado, cuando indicó que “ya pronto estaré jugando, no es nada grave. Lo de finales de marzo, abril y mayo es muy complicado. Primero la salud”.



Everton jugará este sábado (12:30 p.m.) contra Burnley por la Liga Premier.