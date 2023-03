¿Por qué les dicen así? El origen de varios apodos de los clubes de fútbol en el mundo

Los Merengues, los Culés, los Colchoneros, los Millonarios, los Xeneizes, los Pincharratas, los Leprosos, los Canallas, los Spurs, los Diablos Rojos, los Gunners, los Azucareros, los Embajadores…



En el fútbol es muy común referirse a los equipos por sus apodos antes que por sus nombres originales. Y muchos de los apelativos han nacido espontáneamente por algún arraigo que identifica a los clubes o, simplemente, por alguna relación arbitraria de sus colores con el momento político o social de un país.



Otros apodos ni siquiera tienen un origen comprobado y se volvieron leyenda de boca en boca de los hinchas, como lo explica Álvaro Guerrero, veterano exdirigente del América de Cali. “No existe un acta ni un documento que diga quién y por qué bautizó al equipo los Diablos Rojos o la Mechita”, precisa quien fuera por muchos años gerente deportivo de la institución.



Lo que sí es cierto, anota el reconocido periodista Mario Alfonso Escobar, es que para los narradores y comentaristas resulta “muy sonoro y agradable” llamar a los equipos por sus remoquetes. “Además, muchos de los apodos nos reseñan el origen de los clubes”.



El comentarista argentino Mariano Olsen está de acuerdo con Escobar y reseña que en su país no solo se usan los apelativos alegóricos, sino los ofensivos, y suelta una anécdota suya.



“Alguna vez me dieron el cambio para informar en una transmisión de Radio América con Quique Wolf, Miguel Simón y Juan Zafran, y les dije los Bosteros a los de Boca. Se me salió. Esa palabra es ofensiva, porque la bosta es la mierda. A ellos se les conoce como los Xeneizes. No fue mi intención, y se armó un quilombo”, cuenta Mariano.



¿Por qué les dicen así? El País les cuenta cuáles son los apodos más famosos de los equipos y sus orígenes.



LOS MERENGUES

Algunos le atribuyen este apodo al periodista Matías Prats, quien por allá en 1950 llamó así al Real Madrid por el color blanco de su uniforme, tal como un merengue, el dulce esponjoso a base de azúcar y clara de huevo. Sin embargo, el historiador Luis Javier Bravo dice que la ‘chapa’ obedece a que así le llamaban, en los años 20, al jugador Pablo Hernández Coronado y la denominación se hizo extensiva.



LOS CULÉS

Es uno de los seudónimos más curiosos del fútbol. Entre 1909 y 1922, antes de la construcción del Camp Nou, el Barcelona tuvo que jugar en un campo con un aforo de seis mil hinchas y cuando se llenaba, muchos tenían que sentarse sobre un muro y sus ‘traseros’ o ‘culers’ quedaban por fuera, por lo que los jugadores del club catalán comenzaron a ser conocidos como los Culés.



LOS COLCHONEROS

En los años de la posguerra en España y primer periodo franquista (1939-1962), los colchones eran cubiertos por telas con franjas blancas y rojas, los mismos colores del Atlético de Madrid, por lo que sus futbolistas fueron apodados como los Colchoneros. También les dijeron en algún momento (entre los 60 y los 70) los Indios, por la llegada de jugadores de América Latina como el Ratón Ayala, Hugo Sánchez y el Panadero Díaz.



LOS MILLONARIOS

El River Plate argentino se ganó ese remoquete por su poder adquisitivo, evidenciado en 1930, cuando quiso contratar a una figura del Club Atlético Tigre pagando con oro. Luego fichó varias estrellas costosas y construyó su propio estadio, el Monumental, en una zona exclusiva de Buenos Aires. Y despectivamente les dicen las Gallinas, porque en la final de la Libertadores de 1966 ganaban 2-0 y terminaron cayendo 4-2 contra el histórico Peñarol.



LOS XENEIZES

Así les dicen a los genoveses, ciudadanos italianos que fueron los primeros en llegar al barrio La Boca, en Buenos Aires, y que fundaron el 3 de abril de 1905 el Club Atlético Boca Juniors de Argentina. Aunque para mofarse de ellos, sus rivales más acérrimos, como los hinchas de River Plate, les dicen los Bosteros, en referencia al excremento de las vacas y los caballos que predominan en el riachuelo de La Boca.



LOS PINCHARRATAS

Hay dos leyendas. Una dice que a los futbolistas de Estudiantes de La Plata los llamaban Pincharratas porque eran, en su mayoría, alumnos de medicina y pinchaban ratas en el laboratorio para aprender su profesión. Y la otra dice que un hincha emblemático, Felipe Montedónica, trabajaba con su hermano menor en el mercado de La Plata y cazaba ratas, porque allí abundaban. Luego, el apodo se extendió a todos los fanáticos.



LOS LEPROSOS Y LOS CANALLAS

Si existen los Canallas es porque existen los Leprosos. En 1920 se propuso un clásico rosarino, es decir, entre Newell’s Old Boys y Rosario Central, a beneficio de las personas enfermas de lepra. Newell’s aceptó la propuesta, pero Rosario no. Desde entonces, los primeros fueron llamados los Leprosos y los segundos, los Canallas. Es una de las grandes rivalidades en el fútbol argentino.



LOS DIABLOS ROJOS

Con ese apelativo se conoce a varios clubes en el mundo, como el Manchester United, de Inglaterra; el Independiente de Avellaneda, de Argentina, y el América de Cali. Los ingleses heredaron el apodo de un equipo de rugby de Manchester, que en 1930 había hecho una gira en Francia. En los años 60, el conjunto rojo de la Liga Premier asentó el seudónimo dibujando un diablo en su escudo.



Podría pensarse que de allí surgió la idea de nombrar de la misma manera a Independiente de Avellaneda, luego de que en 1926 saliera campeón invicto en Argentina. El periodista Hugo Marini dijo que la delantera del club rojo era “endiablada” y desde ese día son llamados los Diablos Rojos.



Parecida es la historia del América de Cali, que hasta 1930 vestía un uniforme celeste a rayas, como el del Racing de Avellaneda. Pero en 1931 el equipo hizo una gira por varias ciudades, entre ellas Barranquilla, y allí se topó con un equipo de baloncesto denominado Los Diablos Rojos. Y, simultáneamente, un periodista dijo que “los negritos del América corrían como diablitos”. Y años más tarde, hacia 1940, el equipo no tuvo uniforme para estrenar y alguno de sus jugadores dijo: “tocará ponernos la misma ‘mecha’”. Desde entonces, al América se le conoce también como la Mechita.



LOS SPURS

Esta denominación la adquirió el Tottenham Hotspurs por varias razones. ‘Hotspurs’ significa “temerario” y ‘spurs’ equivale a “espuela”. Además, el equipo nació en los terrenos de un noble inglés, Henry Percy, quien durante las guerras anglo-escocesas era conocido como Harry Hotspur por su velocidad en el avance y el ataque.



LOS GUNNERS

Inicialmente, el Arsenal fue bautizado como Dial Square. Ese era el nombre original del equipo, que estaba integrado por empleados de la fábrica de armamento Royal Arsenal, en Woolwich. Con el tiempo, y hurgando en las raíces del club, sus hinchas prefirieron llamarle los Gunners (artilleros); además, en consonancia con el cañón que luce su escudo.



LOS AZUCAREROS

Deportivo Cali tuvo en Carlos Sarmiento Lora uno de sus principales dirigentes en su larga historia. Promotor de la industria azucarera en el Valle del Cauca, Sarmiento Lora fue el sexto presidente de la institución en su profesionalización, en 1949. Antes de ello, fue el encargado de traer a los primeros extranjeros al cuadro verdiblanco: Julio Tocker, Emilio Reuben, Manuel Spagnolo, Miguel Moscciola, Ricardo el Tanque Ruiz y Juan Colecchio.



LOS EMBAJADORES

Se le dice así a Millonarios desde su época más gloriosa, en los años 50, cuando de la mano de Julio Cozzi, Alfredo Di Stéfano, Adolfo Pedernera, Néstor Raúl Rossi y Gabriel Ochoa Uribe se convirtió en uno de los mejores equipos del mundo y era invitado a varios torneos internacionales, entre ellos aquel en el que le ganó al poderoso Real Madrid en España, en plenas bodas de oro de los Merengues. Simultáneamente con el apodo de los Embajadores, el periodista Carlos Arturo Rueda bautizó a ese equipo como el Ballet Azul por el fútbol que exhibía en la denominada época de El Dorado.



LOS VERDOLAGAS

Por lucir uniforme verde con blanco, al Atlético Nacional se le dice el Verdolaga, que se refiere, además, a una planta medicinal de grandes propiedades. Sin embargo, a sus hinchas les gusta más otro remoquete que habla de la grandeza del club de Medellín: el Rey de Copas, luego de sus éxitos internacionales en los años 80 y 90. Los Verdolagas son dueños de dos copas Libertadores. Sus rivales, en Cali, los llaman los Panaderos.