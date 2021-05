Por la crisis social en Colombia, Conmebol posterga los duelos internacionales de Junior y Tolima

Juan Carlos Pamo

La Conmebol determinó que los compromisos internacionales de Junior, en la Copa Libertadores, y de Deportes Tolima, por la Copa Suramericana, fueron cancelados para su realización en Colombia y deberán realizarse en otras sedes por fuera del país, debido la alteración del orden público en desarrollo del paro nacional.



"Los partidos que debían disputarse en Colombia, entre los clubes Tolima vs. Emelec, por la Copa Suramericana, y Junior vs. Fluminense por la Libertadores, serán reprogramados en otras sedes, las cuales serán confirmadas en la brevedad", publicó la Conmebol en sus redes.



El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, tras conocer la decisión de la Conmebol de reprogramar el partido del Junior, dijo entender esa determinación porque la situación en Colombia no está dada para realizar un partido de fútbol ni otro tipo de actividad.



“El Gobierno nacional y la Conmebol han tomado la decisión concertada de reprogramar y hacer en otros países las fechas de fútbol internacional que se tenían previstas esta semana. Se incluye la de Junior y Fluminense. Se refleja ahí la difícil situación por la cual pasa nuestro país, en le cual las manifestaciones, en algunas ciudades se han tornado violentas”, dijo inicialmente.



Seguidamente anotó que “Barranquilla había dado las garantías necesarias para la realización del partido, así como lo hacemos para quien tiene que salir a trabajar, a buscar cumplir sus sueños, a rebuscarse, a buscar salud u oportunidades, pero entendemos y acatamos la decisión. No sobra decir que Barranquilla está lista para ser buena anfitriona, para hacerlos sentir en casa cuando retorne el fútbol y muchas otras cosas que tenemos que aplazar en este momento”.



“Recordarles que cualquier expresión debe ser pacífica, debe ser solidaria y entender que nuestra voz no puede reprimir la de los demás”, terminó diciendo Pumarejo Heins.



Hay que decir que debido a la situación social que se vive en Colombia por estos días, tanto la Conmebol y el Gobierno nacional concertaron reprogramar el partido Junior-Fluminense, que debía jugarse este jueves se realizará ahora en Guayaquil, Ecuador, a partir de las 7:00 p.m.



Por su parte, la Alcaldía de Ibagué informó que se ha suspendido el partido por la tercera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana, entre el Deportes Tolima y Club Sport Emelec de Ecuador, el cual, debía jugarse este miércoles 5 de mayo en Ibagué.



Tras una reunión entre las autoridades de la capital tolimense, la Federación Colombiana de Fútbol y la Policía Nacional, se resolvió que "no estaban dadas las garantías en la ciudad para disputar el encuentro internacional. Este, será reprogramado en otra sede bajo disposición de la Conmebol".



La complicada situación que atraviesa Colombia ya obligó a que la Conmebol haya trasladado las sedes de los juegos de la Copa Libertadores de Atlético Nacional y Santa Fe, los cuales se realizarán este jueves en Asunción. La Equidad deberá jugar también en la capital paraguaya por la Suramericana.



La Conmebol notificó que el duelo de pijaos y ecuatorianos se jugará este viernes en el estadio Monumental de Lima, desde las 7:00 p.m.