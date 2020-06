Por crisis del Covid-19, Selección Colombia no podría arrancar las eliminatorias en Barranquilla

Daniel Molina Durango

Por crisis del Covid-19, Colombia no podría arrancar las eliminatorias en Barranquilla

La crisis del Covid-19 sigue afectando fuertemente al mundo del deporte, que aún no se levanta del todo de los estragos de la pandemia.



Este jueves, la Fifa confirmó que las fechas de inicio para las eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022 comienzan en septiembre, pero la noticia no cayó bien en el departamento del Atlántico, donde la gobernadora Elsa Noguera ve casi imposible que la Selección Colombia pueda jugar en el Metropolitano de Barranquilla en esas fechas.



"A día de hoy es imposible que se juegue un partido de la Selección aquí. No se pueden promover este tipo de eventos masivos exponiendo a nuestros ciudadanos", indicó.



Pese a todo, Noguera reconoció que la situación del coronavirus es muy cambiante y que "ojalá la situación sea mejor de aquí a septiembre".

Le puede interesar: Fifa mantuvo para septiembre el inicio de las eliminatorias de la Conmebol

Las eliminatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo estaban previstas para iniciar el pasado mes de marzo, pero la llegada del coronavirus a tierras suramericanas hizo que la Fifa y la Conmebol cambiaran los planes.

En la clasificatoria, Caolombia jugará en la primera fecha frente a Venezuela en el Metropolitano, si las condiciones para competir llegan a estar dadas.

Colombia afrontará este proceso de la mano del técnico portugués Carlos Queiroz, quien reemplazó en el banquillo técnico al argentino José Pékerman, con quien las últimas dos eliminatorias fueron exitosas y desencadenaron las clasificaciones a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.