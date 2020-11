¡Polémica por Villa! La frase sobre violencia de género que tiene en el ojo del huracán a Carlos Queiroz

Daniel Molina Durango

Este lunes, el técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, ofreció una rueda de prensa bastante polémica, ya uno de los temas tratados fue el caso del extremo Sebastián Villa, quien estuvo en la preselección de 42 jugadores del DT portugués de cara a los partidos ante Uruguay y Ecuador por las eliminatorias.

Aunque Villa, que enfrenta un lío judicial por violencia de género contra su expareja, finalmente no fue convocado, Queiroz aseguró abiertamente que el futbolista será tenido en cuenta en futuros llamados siempre y cuando tenga un buen nivel en el Boca Juniors.

"Todo lo que se habla a mi me da igual. Si Villa está listo para jugar con Boca Juniors, está listo para jugar con la Selección Colombia. No tenemos el derecho a condenar a nadie". había asegurado el entrenador portugués.

Minutos después, la periodista de AS Colombia, Sarah Castro, aseguró que la Selección Colombia era una institución que representaba al país, preguntándole a Queiroz si para él el lío judicial por violencia de género no tenía importancia.



El entrenador de Colombia se defendió diciendo que ese era un tema de las autoridades y que él solo se preocupaba por lo deportivo.

"No soy una institución. Soy un entrenador nacional", argumentó.

Lo más polémico fue que el tema no terminó allí. Al final de la rueda de prensa virtual, los micrófonos quedaron abiertos, y allí, un miembro de la Federación le leyó un tweet a Queiroz en el que la periodista Sarah Castro lo criticaba abiertamente por su respuesta.

La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz... Una empresa privada que desde muchos años es institución SOCIAL en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no solo viene a elegir deportistas — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) November 9, 2020

Ante esto, y sin darse cuenta que el micrófono seguía encendido, Queiroz dijo: "¿Y qué hacía, no hablar?" Para luego soltar una frase controvertida y que lo tiene en el ojo del huracán:

"Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido".

El audio no tardo en filtrarse y volverse tendencia:

Finalizada la rueda de prensa de Carlos Queiroz, la transmisión y el micrófono quedaron abiertos. Esto se le escuchó al entrenador de la #SeleccionColombia:



"Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido". pic.twitter.com/iDSelItqHt — Habla Deportes (@HablaDeportes) November 9, 2020

En redes sociales, las críticas al entrenador, como era de suponerse, no se hicieron esperar.

Colombia se alista para jugar el viernes ante Uruguay en medio de esta fuerte polémica.