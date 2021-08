Piensa en el futuro: Guardiola aspira a dirigir una selección y pelear la Copa América

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, dijo el miércoles que planea dejar a los Citizens cuando finalice su contrato en 2023, y que aspira a dirigir una selección.



"Después de siete años en este equipo, creo que tomaré un descanso", dijo el técnico de 50 años en un evento en línea organizado por la firma brasileña de servicios financieros XP Investimentos y citado por ESPN.



Y después, "me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial", señaló el entrenador que acumula 31 títulos en 13 años, dispuesto a dar "el siguiente paso" en su carrera.



Sobre la Copa América aseguró: "Quiero tener esa experiencia", una vez que termine su descanso.



Aunque describió a la selección brasileña, la más premiada en Sudamérica, como "un equipo fantástico", no se proyectó como entrenador de la Seleçao: "Creo que Brasil siempre tendrá entrenadores brasileños, son muy buenos. Creo que es muy difícil que entrenadores extranjeros dirijan las principales selecciones del mundo", indicó.



Guardiola ganó el título de la Premier League en tres de sus cinco temporadas al frente del City y en la pasada los llevó a la final de la Liga de Campeones, que perdieron 1-0 ante el Chelsea.



Antes de eso ganó la Champions dos veces con el Barcelona y también levantó el trofeo en la Liga española tres veces con los catalanes y otras tantas coronas de la Bundesliga con el Bayern Múnich.



Como jugador se hizo antes de la antigua Copa de Europa, la Recopa y seis títulos de Liga con el Barça. Sin embargo, aún no ha dirigido una selección nacional ni ha ganado ningún trofeo internacional.



El evento en línea del miércoles también incluyó a la excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton y a la activista paquistaní Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz.