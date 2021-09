¡Piden pista! Varios jugadores son candidatos a ser llamados a la Selección Colombia

Un verdadero rompecabezas es lo que debe tener por estos días el técnico Reinaldo Rueda para confeccionar la lista de convocados para los próximos partidos de Selección Colombia.



El buen momento que atraviesan varios jugadores del exterior, sumado a otros que superaron lesiones y que no estuvieron en la triple jornada de eliminatorias que pasó, hacen que el técnico, probablemente, empiece a descartar a varios de los que han estado en este proceso.



Duván Vergara, del Monterrey de México; Steven Alzate, del Brighton de Inglaterra; Hugo Rodallega, del Bahía de Brasil; Santiago Arias y Luis Suárez, del Granada de España; Johan Mojica, del Elche español; John Lucumí, del Genk de Bélgica; Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Watford inglés, y Cristian 'Chicho' Arango, de Los Ángeles F.C., con sus actuaciones en sus respectivos equipos vienen tocando las puertas del combinado nacional.



También se mencionan como posibles seleccionables para los encuentros que se acercan a Éder Álvarez Balanta, de buen rendimiento en el Brujas de Bélgica, y a Dorlan Pabón, de Atlético Nacional.



Curiosamente de esta lista dos jugadores no volvieron a ser tenidos en cuenta, cuando eran habituales convocados: Rodallega y Pabón.

Estuvieron en el largo proceso de José Pékerman, pero después, sin explicación alguna, fueron borrados del equipo nacional.



A este grupo de candidatos para llegar a la Selección se suma el de los que regresarían después de perderse compromisos de la jornada anterior como Yerry Mina, Andrés Andrade y Duván Zapata.

James comenzó a entrenar



La buena noticia para el cuerpo técnico de la Selección es que James Rodríguez comenzó de lleno los entrenamientos con el Al-Rayyan de Catar.



Eso le da posibilidades de que sea tenido en cuenta para el duelo del lunes ante el Al Khor.



Sin embargo, el mismo James no quiere ir a las carreras y aseguró que si no está al 100%, es mejor no arriesgar.



"Hace muchos días que no entrenaba, quisiera ponerme un par de días bien, entrenarme bien para poder jugar, porque si no estás al 100% es duro, todos los jugadores están muy bien preparados. Yo si quiera unos días poder entrenarme bien y cuando esté listo poder jugar si el técnico quiere”, dijo el volante colombiano.



De todas maneras con seguir un plan de entrenamiento que le habría mandado el cuerpo técnico de la Selección, sería suficiente para que James se vuelva a poner la camiseta amarilla del onceno nacional.



¿Óscar Murillo en duda?



Uno de los de buen comportamiento en los partidos anteriores, el vallecaucano Óscar Murillo, estaría en duda para los siguientes encuentros.



El zaguero tuvo que salir del partido Pachuca-Necaxa, en México, por una lesión, y su club hasta ahora no ha dicho el alcance de la misma y si le alcanza para atender el llamado de Colombia.



Murillo es titular en la zaga del equipo nacional.