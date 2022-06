Perú y Nueva Zelanda se miden en tierras españolas antes de sus repechajes al Mundial de Catar

Las selecciones de fútbol de Perú y Nueva Zelanda se enfrentan este domingo en Barcelona en un partido amistoso de preparación para sus respectivos repechajes al Mundial de Catar-2022.



Éste será el último ensayo de Perú, que debe jugar el repechaje el 13 de junio en Doha con el ganador del partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, que se enfrentarán este martes en la capital catarí.



El 14 de junio, se dirimirá en Doha otro billete al Mundial entre Nueva Zelanda y Costa Rica.



El técnico del cuadro inca, el argentino Ricardo Gareca, alineará con el delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula, el hábil mediocampista Christian Cueva y el atacante André Carrillo ante los 'All Whites', cuyo ataque estará comandado por Chris Wood, del Newcastle inglés.



El tridente ofensivo inca marcó 10 de los 19 goles de Perú en el clasificatorio sudamericano: Cuevas 5, Carillo 3 y Lapadula 2.



"En este momento solo tengo la responsabilidad de lograr el sueño de clasificar al Mundial. Nunca tuve cábalas en mi vida, solo creo en el trabajo", declaró Lapadula este sábado.



"La selección siempre se juega una final en cada partido y éste [duelo del repechaje] es el más importante de nuestras vidas de estos últimos años", destacó por su parte el volante Edison 'Orejas' Flores.



¿Revancha?

Perú y Nueva Zelanda protagonizaron en 2017 una repesca al Mundial de Rusia-2018, en la que clasificó la selección inca.



"Volver a enfrentar a Perú después de nuestra decepción de no clasificarnos al Mundial la última vez será especial", indicó el arquero neozelandés Stefan Mainovid al portal AS Perú.



La selección neozelandesa, dirigida por Danny Hay, aplicará alta presión ante los andinos para llegar de la mejor manera a su decisivo duelo contra el combinado tico.



Wood ha tenido problemas en un tendón de Aquiles, pero no está descartado para el amistoso con Perú, dijo Hay el viernes.



Además de Wood, otras figuras del equipo oceánico son el defensa Bill Tuiloma, del Portland Timbers de EEUU, y el mediocampista Marko Stamenic, del FC Copenhagen de Dinamarca.



Hay convocó a 26 jugadores, entre ellos 13 que formaron parte del equipo que terminó sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, postergados para 2021 por la pandemia.



El volante chileno-neozelandés Marco Rojas, del Melbourne Victoria de Australia, también figura entre los convocados.



"Necesitamos que todo el equipo esté en forma, endurecido en la batalla y presionando para formar el once inicial contra Costa Rica", dijo Hay en el campo de entrenamiento en Marbella.



Después del fogueo con Perú, Nueva Zelanda enfrentará a Omán en otro amistoso el 9 de junio en Doha.



Los Kiwis finalizaron en el primer lugar de su clasificatorio regional, tras imponerse a las Islas Salomón. La Confederación de Fútbol de Oceanía solo tiene medio cupo para la Copa del Mundo.



Por su lado, Perú consiguió pasaje a la repesca como quinto del clasificatorio sudamericano, en el que obtuvieron cupos directos Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.



El partido será a las 10:30 a.m. (hora colombia) de este domingo.