Pep Guardiola 2025: Manchester City anunció la extención del contrato del DT español

El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, ha renovado por dos años con el club 'sky blue', lo que significa que seguirá en su puesto hasta 2025, anunció el club vigente campeón de la Premier League este miércoles.



"Estoy muy contento por quedarme en el Manchester City otros dos años", dijo Guardiola en el comunicado del club. El exentrenador del FC Barcelona y del Bayern de Múnich, de 51 años, ha ganado 9 trofeos desde su llegada a Mánchester en 2016, incluidos cuatro títulos de Premier League.



"No podría estar en un lugar mejor", describió el técnico. "No puedo agradecer lo suficiente a todas las personas en el club por confiar en mí. Estoy feliz y cómodo, y tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo lo mejor posible".



Guardiola añadió: "Sé que el próximo capítulo de este club será increíble para la próxima década. Ha pasado en los últimos 10 años y pasará en los próximos 10 años porque este club es muy estable".



"Desde el día uno sentí algo especial estando aquí. No podría estar en mejor lugar", se alegró el español, que antes del parón de las competiciones europeas había logrado clasificar al City a los octavos de final de la Liga de Campeones y estaba disputando la Premier League al Arsenal de su pupilo Mikel Arteta.



- "Liderazgo especial" -

"Sigo teniendo la sensación de que podemos lograr más cosas juntos y por eso me quiero quedar y seguir luchando por títulos", explicó Guardiola sobre sus ambiciones en el futuro.



El director general del City, Khaldoon Al Mubarak, dijo: "Estoy encantado de que el viaje de Pep con el Manchester City Football Club vaya a continuar".



"Ya ha contribuido mucho al éxito y al tejido de esta organización, es emocionante pensar qué podría pasar, dada la energía, hambre y ambición que claramente sigue teniendo", elogió Al Mubarak.



"Bajo su liderazgo especial nuestro primer equipo ha logrado mucho, mientras que ha practicado y evolucionado de manera constante un estilo 'City' de fútbol que es admirado en el mundo entero", reconoció el patrón del City.



"Como cualquier otro fan del City, tengo ganas de ver qué está por venir", concluyó.



Guardiola tenía contrato con el club 'citizen' hasta el fin de la presente temporada. Durante su estancia en el club, ya ha firmado otras dos renovaciones previas.



Tras estar cuatro temporadas en el FC Barcelona (2008-2012) y tres en el Bayern de Múnich (2013-2016), Guardiola se encuentra en su séptimo curso en el Etihad Stadium y, en caso de completar hasta el final este nuevo contrato, alcanzaría los nueve cursos en el lado azul de Mánchester.