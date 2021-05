Partido de Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Nacional de Uruguay se mueve de horario

Francisco Henao

El partido Nacional de Colombia vs Nacional de Uruguay se retrasó una hora en su inicio por los problemas generados por las protestas en Pereira.



El duelo de Copa Libertadores en el Hernán Ramírez estaba para las 9:00 p.m., hora de Colombia, pero la presencia de cientos de manifestantes en los sitios de concentración de ambos equipos pidiendo la no realización del juego, hizo que se tomara una decisión en cuanto al horario.



El encuentro se llevará a cabo a las 10:00 p.m. después de que la Conmebol convenciera al Nacional de Uruguay de jugarlo. El equipo visitante estaba reacio a no salir al campo de juego argumentando que no estaba garantizada la seguridad para su plantilla.