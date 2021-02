París SG supera ronda copera, pero preocupa el estado de Neymar

Juan Carlos Pamo

El París Saint-Germain se clasificó para los dieciseisavos de final de la Copa francesa tras vencer este miércoles en el terreno del Caen (1-0), de la Ligue 2, con un único tanto del italiano Moise Kean (49) , en un partido en el que el astro brasileño Neymar se retiró del campo poco después.



Tras dos golpes en tres minutos, el último con Steeve Yago, 'Ney' permaneció varios minutos tendido en el césped. Visiblemente enfadado, intercambió unas palabras airadamente con el defensor de los normandos.



Cuando el juego se retomó, Neymar continuó quejándose visiblemente de cómo era tratado y terminó dirigiéndose directamente a los vestuarios en el minuto 57.



Kylian Mbappé saltó al campo, en reemplazo del brasileño, tres minutos después.



En el campo, Neymar pareció cojear y tocarse los aductores, pero en los pasillos de vestuarios parecía caminar correctamente, según las imágenes emitidas por la televisión Eurosport.



El estado físico del astro brasileño es un tema de gran importancia para el PSG a menos de una semana de la visita al FC Barcelona en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.



El equipo francés no podrá contar para ese partido con el argentino Ángel Di María, lesionado en un muslo.



Por lo demás, el encuentro no pasará a la historia. Pocas ocasiones de gol en la primera parte (la más clara una del alemán Julian Draxler (42) y un segundo periodo con más animación ofensiva por parte del PSG, que sin embargo sólo pudo lograr un gol.



El tanto fue de Kean, que culminó una contra dirigida por Neymar poco antes de abandonar la cancha (49).



El equipo de Mauricio Pochettino tuvo otras tres ocasiones para sentenciar, pero también se llevó un susto a falta de cinco minutos, cuando Zady Sery no acertó a meter entre los palos un claro disparo a 10 metros del arco (85).



Antes, el Olympique de Marsella realizó una tímida entrada en liza en Copa de Francia, con una victoria por 2-0 este miércoles en Auxerre (L2) , el primer triunfo en más de un mes, con goles del argentino Darío Benedetto (54) y del senegalés Ahmadou Bamba Dieng (90+2).



Sin ganar desde el 6 de enero, Marsella puso fin a una serie negra de siete partidos y lo hizo frente al actual quinto clasificado de Ligue 2, para sacar su billete a dieciseisavos de final.



El Lille, líder de la Ligue 1, también logró el pase tras imponerse en Dijon (1-0) con un solitario tanto del joven guineano Aguibou Camara en la primera parte (16).



En otros partidos, el Nantes, cuyo entrenador Raymond Domenech fue destituido este mismo miércoles, fue eliminado al caer en casa ante el Lens por 4-2.



El Montpellier también pasó de ronda al ganar en campo del Estrasburgo por 2-0, igual que Mónaco, que se impuso en Grenoble, tercero en la Ligue 2, por 1-0, y el Niza, que superó al Nîmes por 3-1.



La sorpresa la dio el Toulouse, de Segunda División, que se impuso en campo del Girondins de Burdeos, por 2-0.