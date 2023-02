Paraguay enfrenta a Uruguay aferrada a la esperanza para clasificar al Mundial Sub20

La selección de Paraguay intentará, ante uno de los favoritos al título, arrancar tres puntos que la mantengan con ilusiones de clasificar al Mundial de Indonesia.



El conjunto guaraní, que dirige Aldo Bobadilla, enfrentará por la cuarta jornada del hexagonal final del Suramericano Sub 20 a Uruguay, colíder con 9 puntos, al lado de Brasil, que jugará contra Colombia.



Los paraguayos son cuartos en la tabla de posiciones del hexagonal con apenas un punto y por ello deberán vencer a los charrúas, que ya tienen el tiquete para el Mundial de Indonesia, que se jugará entre mayo y junio de este año.



Pero no solamente tendrán que ganar, sino que deberán hacerlo por una buena margen de goles, pues su diferencia es de -5 y eso no les ayuda en un desempate.



Brasil y Uruguay lideran el hexagonal con 9 puntos cada una; luego vienen Colombia, con 6; Paraguay, con 1; Venezuela, con 1, y Ecuador, que ya no tiene posibilidades, con 0. El juego entre paraguayos y uruguayos será a las 5:30 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo.