Para nada contentos: aparecen pancartas alrededor del Camp Nou en contra de Laporta

Los ánimos en Barcelona no están para nada agradables después de la salida de Lionel Messi del club catalán y su casi que inmediata vinculación con el PSG de Francia.



Los hinchas del 'culé' todavía no pasan la tusa de haber perdido a su ídolo y hoy responsabilizan al presidente del club, Joan Laporta.



Desde muy temprano en varias zonas de Barcelona amanecieron pancartas con mensajes en contra del máximo dirigente del equipo catalán.



"Laporta lacayo de Florentino", "El Barca no es tu negocio", "Laporta judas, engañaste a D10s", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.



Barcelona comienza este domingo su camino en LaLiga 2021-2022 enfrentando como local a la Real Sociedad.

Mirad, ya se han visto más pancartas contra Laporta en 6 meses que contra Bartomeu/Rosell en 10 años. pic.twitter.com/C8Ee6qpN6o — -1899- FCBarcelona (@_Futbolero_) August 15, 2021