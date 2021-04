Real Madrid: El mensaje de Vinicius tras ser la figura en la victoria ante Liverpool por Champions

Alejandro Cabra Hernandez

El joven atacante brasileño del Real Madrid Vinicius se mostró feliz este martes tras marcar un doblete en la victoria 3-1 sobre el Liverpool afirmando que frente a las críticas, "sigo trabajando".



"La gente de fuera habla, yo sigo trabajando", dijo Vinicius a la televisión Movistar+ tras la victoria en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.



A menudo criticado por su falta de claridad ante la portería, Vinicius se resarció este martes precisando que "mis compañeros me dan la fuerza, la confianza que necesito para llegar en los momentos importantes y hacer los goles que necesitamos".



"Es muy importante ganar en una Champions 3-1, es un buen resultado, hemos trabajado mucho todo el año para llegar así en el mejor momento de la temporada y estamos haciendo eso", añadió el joven brasileño.



Vinicius afirmó que "no dejamos crear nada (al Liverpool). Tenemos que seguir así y allí jugar de la misma forma que aquí".



Pese al buen resultado, Vinicius advierte contra la relajación en la vuelta en Anfield, afirmando que "la eliminatoria sigue igual".



"El Liverpool es un buen equipo, allí van a salir con todo para ganar, tendremos que salir concentrados para ganar el partido", concluyó.

La palabra de Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho este martes tras ganar 3-1 al Liverpool en la ida de cuartos de final de la Champions, pero advirtió que "no hemos ganado nada" todavía.



"Me alegro por los jugadores, estamos en una buena dinámica, el equipo desde el inicio interpretó bien el partido", afirmó Zidane en rueda de prensa.



"Tuvimos un poco de dificultades al inicio de la segunda parte y han metido el gol, pero el 3-1 es merecido", añadió el técnico merengue, declarándose "contento por los jugadores".



Zidane elogió el rendimiento del brasileño Vinicius, autor de dos de los tres tantos del equipo.



"Me alegro por él. Lo que están haciendo él y todo el equipo es fantástico. Sabemos el jugador que es cuando tiene espacio", dijo Zidane.



"Me alegro porque a lo mejor le faltaba meter gol, con lo que le está dando y trabajando para el equipo, marcar dos goles le va a dar confianza a él y al equipo y se lo merece", añadió Zidane.



El técnico merengue no quiso entrar a valorar si fue el mejor partido de Vinicius, pero insistió en que "dos goles en cuartos de final es importante para él y para el equipo".



Pese al buen resultado, Zidane prefirió mantener la euforia bajo control.



"No tenemos nada cerca, no hemos ganado nada, estamos contentos por el resultado y por lo que estamos haciendo", dijo.



"Estamos vivos en dos competiciones, vamos a seguir peleando, sabemos que hay un partido de vuelta y nuestra idea es ir a la vuelta pensando que el resultado es 0-0, vamos a tener un partido muy complicado en la vuelta", aseguró.



Zidane concluyó mostrándose satisfecho con la evolución del equipo tras un difícil inicio de temporada.



"Es el carácter de este equipo, pasamos por un momento muy complicado, no ha sido fácil para ellos, pero nuestro equipo tiene carácter para dar la vuelta a todo esto", dijo.



"Este equipo no tiene límite porque quieren siempre más, han ganado mucho, pero quieren seguir ganando", concluyó.