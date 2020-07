¿Para el Everton? Esto dijo Carlo Ancelotti sobre la situación de James Rodríguez

Daniel Molina Durango

Si hay un técnico que ha confiado en las características futbolísticas de James Rodríguez, ese es el italiano Carlo Ancelotti.

Bajo su dirección técnica, el '10' mostró su mejor desempeño en el Real Madrid (temporada 2014-2015), y en el 2017 se lo llevó al Bayern Múnich como fichaje estrella.

Precisamente ahora, cuando James se encuentra en un duro momento en el Real, donde no es tenido en cuenta por el técnico Zidane, se ha especulado con la posibilidad de que el colombiano vuelva a trabajar con 'Carletto', que ahora dirige al Everton de la Liga Premier.



Allí también juega el defensor central caucano Yerry Mina, compañero de James en la Selección Colombia.



Le puede interesar: James Rodríguez, fuera de la convocatoria del Real Madrid para el juego ante Alavés

Este jueves, el técnico fue consultado sobre esto, pero no dio grandes esperanzas de un paso de James al equipo azul de Liverpool.

"James me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid él vino después a Múnich y luego estuvo el rumor de llegar al Nápoles. Si soy sincero, me gusta, pero ahora él es jugador del Real Madrid y probablemente seguirá siéndolo".

Así las cosas, James espera definir pronto su futuro, que podría estar en la Premier League.