¿Para dónde irá Falcao García? Esto es lo que se sabe del futuro del 'Tigre' 

Daniel Molina Durango

El futuro de Radamel Falcao García, el goleador histórico de la Selección Colombia, es más incierto que nunca.



Aunque el samario todavía tiene contrato vigente con Galatasaray, en Turquía no están conformes con el atacante, que a causa de sus diferentes lesiones y molestias físicas no ha podido estar con el equipo en una gran cantidad de partidos.



Falcao firmó con el Galatasaray en septiembre del 2019 y en un año y medio ha marcado 18 goles, sin embargo, hay una estadística que lo marca para mal: hasta el momento el colombiano se ha perdido en total 36 partidos contando todas las veces que estuvo en el departamento médico del club o tratándose en España, como lo está haciendo en estos momentos.



“Falcao no ha estado con nosotros en más de 30 partidos, eso es casi una temporada”, afirmó Fatih Terim, el entrenador de la escuadra turca.

Esa situación, sumada al alto salario que tiene Falcao, han hecho que el Galatasaray esté pensando seriamente en facilitar la salida del ‘Tigre’, que a sus 34 años está viviendo sus últimas temporadas como futbolista.



En la prensa internacional y colombiana se escucha que hay varios equipos interesados en él. Uno de ellos sería Millonarios, que en este 2021 ya dio varios golpes de opinión en el mercado de pases trayendo a dos jugadores importantes como Fredy Guarín y Fernando Uribe.

¿Le sonaría vestirse de azul?

Este martes en la W Radio, el periodista Julio Sánchez Cristo afirmó que una fuente cercana le confesó que el máximo dirigente de Millonarios, Gustavo Serpa, está en contacto con Radamel, hincha confeso del equipo.



“Me dicen que el señor Serpa sí está hablando con Falcao”, sentenció el comunicador.



Cabe anotar que días atrás, el mismo Guarín se refirió al tema, relatando una conversación que tuvo con el goleador, en la que él le dijo: “Tigre, ya es hora que vengas. Yo ya estoy aquí”, en referencia al sueño que ambos tienen de retirarse en Millos.

Otros interesados

Por cuestiones económicas, la MLS también podría ser un buen destino para Falcao, que ya ha sido buscando en más de una oportunidad por algunos de los equipos importantes, como el Portland Timbers.



Además, en Argentina se especula con un posible regreso a River Plate.