Para alquilar balcón: el Leeds de Bielsa debutará en la Premier League ante Liverpool

Daniel Molina Durango

El vigente campeón, el Liverpool, comenzará la defensa de su primer título de la Premier en 30 años recibiendo al campeón de la Championship (2ª división) el curso pasado, el Leeds, el sábado 12 de septiembre, según el calendario publicado este jueves por la Premier League.



Este choque de estilos entre dos entrenadores de culto -Jürgen Klopp y Marcelo Bielsa- será el duelo estelar de una primera fecha en la que descansarán los dos equipos de Mánchester, City y United, por su reciente participación en la 'Final 8' de la Liga de Campeones y de la Europa League.



Los 'Reds' vivirán un inicio de campaña exigente, ya en que la segunda fecha se medirán con el Chelsea en Londres, antes de recibir al Arsenal de Mikel Arteta en la tercera, o del derbi de la ciudad con el Everton en la quinta.

Entre los otros partidos destacados de la primera fecha, el Tottenham-Everton ofrecerá otro duelo entre técnicos de prestigio, ex del Real Madrid ambos, José Mourinho y Carlo Ancelotti.



El Arsenal y el recién ascendido Fulhan protagonizarán el primer derbi de Londres de la temporada.



El domingo 13 no habrá partidos, pero el lunes 14 el Brighton recibirá al Chelsea y el Sheffield United al Wolverhampton.



Las fechas del Burnley-Manchester United y del Manchester City-Aston Villa serán fijadas más adelante.



En cuanto a las otras grandes citas de la temporada, los derbis de Mánchester tendrán lugar el 12 de diciembre para el partido de Old Trafford y el 6 de marzo para la vuelta en el Etihad.

El "derbi del noroeste" entre Liverpool y United tendrá lugar el 16 de enero en Anfield y el 5 de mayo en Old Trafford.