¡Panorama claro! Lo que dijo James Rodríguez sobre Reinaldo Rueda, Falcao y la Selección Colombia

Francisco Henao

James Rodríguez volvió a hablar y a tocar varios temas que son coyunturales, como la Selección Colombia, su presente en el Everton y las metas futuras trazadas en diferentes competiciones.



El volante cucuteño dialogó en extenso con el periodista Christian Martin, de Espn, y no eludió ningún tema. Uno de ellos, el concepto que tiene del nuevo técnico de la Selección, Reinaldo Rueda.





"He hablado con compañeros y solo tengo referencias buenas, de un gran tipo, gran entrenador; hay que estar bien con él, ayudarle los que estamos hace tiempo para que se le haga más fácil todo, tiene experiencia, ha estado en grandes clubes y selecciones, va a ser fácil para él", señaló James.



En torno a los objetivos con la Selección Colombia, el jugador del Everton apuntó a que es hora de ganar algo, que podría ser la Copa América.



"De competir bien sí la podríamos pelear, hacer un buen papel; poder ganarla está en mi pensamiento y creo que en mis compañeros. Estamos en casa, pero hay que hacer todo bien, partido a partido, no ponernos como 'quiero llegar a la final', hay que ir día a día para poder ganar y estamos para eso", declaró el jugador.



Sobre Falcao, con quien ha compartido mucho en el combinado nacional, James solo tuvo palabras cargadas de elogios.



"Es un líder. Ayuda mucho. En la Premier se le hizo duro, venía de una lesión. Pero es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano".



Y sobre su situación en el Everton, con muchas lesiones de por medio, James señaló que "A pesar de que no ha sido un año fácil para mi, en algunas instancias he tenido problemas físicos que no me han dejado estar bien, pero cuando lo estuve, el equipo estuvo bien, y yo hice ver bien al club, a mis compañeros, que eso es lo que quiero, que cuando juegue, mis compañeros también estén bien, con un buen fútbol del Everton; aunque es duro acá, todos quieren ganar y ha sido bueno, es una experiencia nueva con casi 30 años. Estoy feliz de tener esta experiencia, este viaje y aprendiendo cada día de todo esto".