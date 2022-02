Palmeiras jugará final del Mundial de Clubes al ganar 2-0 al Al Ahly egipcio

El Palmeiras brasileño se clasificó para la final del Mundial de Clubes tras imponerse por 2-0 al Al Ahly egipcio, el equipo que le derrotó en el partido por el tercer puesto en la edición precedente, este martes en el estadio Al Nahyan de Abu Dabi.



El club de Sao Paulo, que se impuso al campeón africano gracias a los tantos de Raphael Veiga (39) y Dudu (48), se enfrentará al vencedor del choque entre el Chelsea inglés, vigente campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, y el Al Hilal saudita, campeón de Asia, que jugarán este miércoles.



"Desde niño soñaba con algo así; siempre fui hincha de Palmeiras", declaró exultante Veiga, elegido el mejor jugador del partido.



"Dudu me dio un buen balón y pude pegarle bien. Sé que aún no hemos ganado nada, pero hemos dado un gran paso en esa dirección", añadió el goleador.



Ante dos terceras partes de los 15.000 espectadores del Al Nahyan Stadium animando al Palmeiras, Veiga avisó primero con un cabezazo en el corazón del área, pero el guardameta Aly Lofti consiguió atrapar el balón sin problemas.



En esos instantes, el Al-Ahly intentaba sorprender a la contra, pero no encontraba el último pase que lo acercara a la portería de Weverton.



El equipo sudamericano planteó un juego sólido en defensa evitando cualquier descuido y que el contrario dispusiera de la posesión de balón. Pero, tampoco parecía que dominara el Palmeiras.



Sin embargo, Dudu sirvió de manera magistral el esférico a Veiga, quien se plantó solo ante el arquero, para perforar la red con un disparo cruzado y subir el primer tanto al electrónico.

- Goles de Veiga y Dudu -

Al final, la paciencia del Palmeiras en la primera parte ayudó al equipo a generar la única ocasión de peligro de los brasileños, que terminó en gol.



El Al Ahly se marchó al vestuario con la idea de recomponer la estrategia para remontar el partido, pero Duda aprovechó en los primeros instantes de la segunda mitad para introducirse con la pelota en el área contraria desde la medular y marcar con un tiro potente.



En esos momentos, el Al-Ahly realizó un triple cambio para ir a por todas y meter presión a su rival, que empezó a descoordinarse.



Un gol invalidado por el VAR de Mohamed Sherif (71) por fuera de juego habría metido a los egipcios de nuevo en el partido, pero la tarjeta roja del capitán Ayman Ashraf (80) por una patada violenta dejó sin apenas posibilidades para soñar a los africanos con dar la vuelta al marcador.



En el tiempo de prolongación, el Al Ahly obtuvo dos oportunidades para recortar distancias, pero el travesaño se interpuso después de que el primer intento fuera rechazado por el portero.



"Tenemos que mirar hacia delante, nos queda un partido por una medalla. No todo está perdido", se consoló el entrenador del Al Ahly Pitso Mosimane.



"Debemos tratar de ganar una medalla por el continente (africano). Tenemos que tratar de volver aquí el año próximo y hacerlo mejor", añadió.



Por su parte, el 'Verdao' está ahora a un partido de inscribir su nombre en el palmarés de la competición junto al de sus compatriotas Corinthians (2000, 2012), Sao Paulo FC (2005) e Internacional de Porto Alegre (2006), los únicos equipos que hasta el momento pudieron triunfar sobre Europa en el Mundial de Clubes.